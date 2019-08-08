17:40
8 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тарантіно рятує Путіна. Симулятор протестів у Росії
      Вєсті Кремля
      20:55, 7 серпня
      Вєсті.UA: Кого "Слуга народу" візьме в коаліцію. Який шанс втрачає Луценко
      Вєсті.UA
      20:22, 7 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ

      У США похвалили Зеленського за реакцію на обстріли на Донбасі

      598 Читать новость на русском
      Посольство США: Зеленський виявив стриманість та хоробрість, реагуючи на обстріли на Донбасі
      Посольство США: Зеленський виявив стриманість та хоробрість, реагуючи на обстріли на Донбасі / www.5.ua

      У посольстві США в Україні відзначили стриманість та хоробрість президента Зеленського і ЗСУ після нещодавнього обстрілу на Донбасі, внаслідок якого загинули 4 військових. У дипломатичній установі наголосили, що Україна зберегла потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців.

      Таким чином владі вдалося прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту, зазначають у посольстві США.

      Цікаво! Зеленський доручив виділити квартири сім'ям загиблих воїнів: відомі імена

      Американці переконані, що такий підхід заслуговує на повну підтримку "нормандської четвірки", включно з Росією. На їх думку, агресор міг би виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили.

      Що відомо про вбивство 4 українських військових?6 серпня ворог обстріляв позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, в результаті чого загинули чотири військовослужбовця. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет.

      На вбивство військових відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що смертельний обстріл українських військових є спрямованим на підрив не тільки перемир’я, яке сьогодні має тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.

      За його словами, Україна щиро прагне миру та це прагнення є незмінним. Але 6 серпня весь світ побачив, хто саме миру не хоче. Зауважимо, хлібне перемир’я тривало всього 17 днів. Згодом Зеленський терміново зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Зеленський попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців.

      blog_ava
      НАБУ затримало топ-чиновника у справі "Роттердам+"
      сьогодні
      4186
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини США Збройні сили України Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"
      сьогодні , 17:35 Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"
      Артем Овдієнко 23
      Ставлення українців до судів: експерт оцінив результати опитування
      сьогодні , 17:30 Ставлення українців до судів: експерт оцінив результати опитування
      Віталій Шабунін 31
      Як Клички використовують владу для задоволення своїх бізнес-апетитів
      сьогодні , 16:30 Як Клички використовують владу для задоволення своїх бізнес-апетитів
      Сергій Лещенко 591
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 16:01 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 4329
      Це сором, – ветеран про те, як влада вшановує загиблих героїв
      сьогодні , 15:30 Це сором, – ветеран про те, як влада вшановує загиблих героїв
      Леонід Остальцев 314
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук