У США похвалили Зеленського за реакцію на обстріли на Донбасі

У посольстві США в Україні відзначили стриманість та хоробрість президента Зеленського і ЗСУ після нещодавнього обстрілу на Донбасі, внаслідок якого загинули 4 військових. У дипломатичній установі наголосили, що Україна зберегла потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців.

Таким чином владі вдалося прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту, зазначають у посольстві США.

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Американці переконані, що такий підхід заслуговує на повну підтримку "нормандської четвірки", включно з Росією. На їх думку, агресор міг би виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили.

Що відомо про вбивство 4 українських військових?6 серпня ворог обстріляв позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, в результаті чого загинули чотири військовослужбовця. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет.



На вбивство військових відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що смертельний обстріл українських військових є спрямованим на підрив не тільки перемир’я, яке сьогодні має тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.



За його словами, Україна щиро прагне миру та це прагнення є незмінним. Але 6 серпня весь світ побачив, хто саме миру не хоче. Зауважимо, хлібне перемир’я тривало всього 17 днів. Згодом Зеленський терміново зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Зеленський попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців.