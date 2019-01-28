В США признали нового спецпосланника Венесуэлы

Вашингтон признал действительным дипломатический статус Карлоса Альфредо Веккио, которого исполняющий обязанности президента, оппозиционер Хуан Гуайдо 25 января назначил временным поверенным в делах правительства Венесуэлы в США.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео на сайте Государственного департамента страны.

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Соединенные Штаты признают назначения Карлоса Альфредо Веккио как поверенного в делах правительства Венесуэлы в США,

– подчеркнул Помпео.

В Госдепе отметили, что "с нетерпением ждут сотрудничества с Веккио и с другим дипломатическим персоналом, назначенным временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо".

После аккредитации Веккио встретился с заместителем государственного секретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, который подтвердил решительную поддержку Вашингтоном Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы.

Карлос Альфредо Веккио – член венесуэльской оппозиционной социал-демократической партии "Народная воля". Партия была сформирована в ответ на нарушения прав человека со стороны правительства Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро.

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