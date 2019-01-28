В США признали нового спецпосланника Венесуэлы
Вашингтон признал действительным дипломатический статус Карлоса Альфредо Веккио, которого исполняющий обязанности президента, оппозиционер Хуан Гуайдо 25 января назначил временным поверенным в делах правительства Венесуэлы в США.
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео на сайте Государственного департамента страны.
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Соединенные Штаты признают назначения Карлоса Альфредо Веккио как поверенного в делах правительства Венесуэлы в США,
– подчеркнул Помпео.
В Госдепе отметили, что "с нетерпением ждут сотрудничества с Веккио и с другим дипломатическим персоналом, назначенным временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо".
После аккредитации Веккио встретился с заместителем государственного секретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, который подтвердил решительную поддержку Вашингтоном Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Карлос Альфредо Веккио – член венесуэльской оппозиционной социал-демократической партии "Народная воля". Партия была сформирована в ответ на нарушения прав человека со стороны правительства Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро.
Что происходит в Венесуэле:
- В Венесуэле протестующие 23 января вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
- Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 26 человек.
- Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинствав Украине.
Смотрите видео о протестах в Венесуэле: