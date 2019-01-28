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      У США визнали нового спецпосланця Венесуели

      1120 Читать новость на русском
      Майк Помпео
      Майк Помпео / Фото з відкритих джерел

      Вашингтон визнав дійсним дипломатичний статус Карлоса Альфредо Веккіо, якого виконуючий обов'язки президента, опозиціонер Хуан Гуайдо 25 січня призначив тимчасовим повіреним у справах уряду Венесуели в США.

      Про це мовиться у заяві держсекретаря США Майка Помпео на сайті Державного департаменту країни.

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      Сполучені Штати визнають призначення Карлоса Альфредо Веккіо як повіреного у справах уряду Венесуели в США", – наголосив Помпео.

      У Держдепі зазначили, що "з нетерпінням чекають співпраці з Веккіо та з іншим дипломатичним персоналом, призначеним тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо".

      Після акредитації Веккіо зустрівся з заступником державного секретаря з політичних питань Девідом Хейлом, який підтвердив рішучу підтримку Вашингтоном Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели.

      Карлос Альфредо Веккіо – член венесуельської опозиційної соціал-демократичної партії "Народна воля". Партія була сформована у відповідь на порушення прав людини з боку уряду Уго Чавеса і його наступника Ніколаса Мадуро

      Що відбувається у Венесуелі:

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

       

      Теги: Новини політики Новини США Майк Помпео Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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