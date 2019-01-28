У США визнали нового спецпосланця Венесуели
Вашингтон визнав дійсним дипломатичний статус Карлоса Альфредо Веккіо, якого виконуючий обов'язки президента, опозиціонер Хуан Гуайдо 25 січня призначив тимчасовим повіреним у справах уряду Венесуели в США.
Про це мовиться у заяві держсекретаря США Майка Помпео на сайті Державного департаменту країни.
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Сполучені Штати визнають призначення Карлоса Альфредо Веккіо як повіреного у справах уряду Венесуели в США", – наголосив Помпео.
У Держдепі зазначили, що "з нетерпінням чекають співпраці з Веккіо та з іншим дипломатичним персоналом, призначеним тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо".
Після акредитації Веккіо зустрівся з заступником державного секретаря з політичних питань Девідом Хейлом, який підтвердив рішучу підтримку Вашингтоном Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели.
Карлос Альфредо Веккіо – член венесуельської опозиційної соціал-демократичної партії "Народна воля". Партія була сформована у відповідь на порушення прав людини з боку уряду Уго Чавеса і його наступника Ніколаса Мадуро
Що відбувається у Венесуелі:
- У Венесуелі протестувальники 23 січня вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
- Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу і Чилі.
- В ході протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 26 людей.
- Україна висловила свою підтримку громадянам Венесуели, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.
Дивіться відео про протести у Венесуелі: