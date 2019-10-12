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      В США выпустили кроссовки со святой водой, которые стоят 3 тысячи долларов: фото, видео

      13 Читати новину українською
      Так выглядит "Обувь Иисуса"
      Так выглядит "Обувь Иисуса" / independent.co.uk

      Известный модный бренд США выпустил ограниченную серию кроссовок "Обувь Иисуса". Подошва обуви заполненная святой водой, а цена одной пары – 3 тысячи долларов.

      Кроссовки создала компания MSCHF из переработанных Nike Air Max 97s. Заметим, что компания Nike не участвовала в создании обуви, пишет New York Post.

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      "Обувь Иисуса" раскупили за считанные минуты, несмотря на огромную цену. В компании утверждают, что кроссовки благословил священник.

      Нам было интересно, как бы выглядела коллаборация с Иисусом Христом?
      – сказал один из основателей кроссовок.

      Дизайнеры взяли за основу классическую модель кроссовок, наполнили прозрачную подошву святой водой из реки Иордан и окрасили ее, чтобы жидкость была более заметна.

      кросівки взуття ісуса
      Подошва кроссовок заполнена святой водой/ Фото: New York Post

      Но это еще не все. Создатели кроссовок украсили их сбоку цитатами из Евангелия от Матфея и распятием на шнурках.

      взуття ісуса кросівки
      Так выглядит "Обувь Иисуса" / Фото: New York Post

      Даже упаковка получила религиозный вид: на коробке изображен ангел и печать по образцу той, что у Папы Римского.

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Курьезные новости Религия
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