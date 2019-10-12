В США выпустили кроссовки со святой водой, которые стоят 3 тысячи долларов: фото, видео

Известный модный бренд США выпустил ограниченную серию кроссовок "Обувь Иисуса". Подошва обуви заполненная святой водой, а цена одной пары – 3 тысячи долларов.

Кроссовки создала компания MSCHF из переработанных Nike Air Max 97s. Заметим, что компания Nike не участвовала в создании обуви, пишет New York Post.

Читайте также: Искал дорогу домой: олень ворвался в салон красоты под Нью-Йорком – видео

"Обувь Иисуса" раскупили за считанные минуты, несмотря на огромную цену. В компании утверждают, что кроссовки благословил священник.

Нам было интересно, как бы выглядела коллаборация с Иисусом Христом?

– сказал один из основателей кроссовок.

Дизайнеры взяли за основу классическую модель кроссовок, наполнили прозрачную подошву святой водой из реки Иордан и окрасили ее, чтобы жидкость была более заметна.



Подошва кроссовок заполнена святой водой/ Фото: New York Post

Но это еще не все. Создатели кроссовок украсили их сбоку цитатами из Евангелия от Матфея и распятием на шнурках.



Так выглядит "Обувь Иисуса" / Фото: New York Post

Даже упаковка получила религиозный вид: на коробке изображен ангел и печать по образцу той, что у Папы Римского.