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      У США випустили кросівки зі святою водою, які коштують 3 тисячі доларів: фото, відео

      224 Читать новость на русском
      Так виглядає "Взуття Ісуса"
      Так виглядає "Взуття Ісуса" / independent.co.uk

      Відомий модний бренд США випустив обмежену серію кросівок "Взуття Ісуса". Підошва взуття заповнена святою водою, а ціна однієї пари – 3 тисячі доларів.

      Кросівки створила компанія MSCHF з перероблених Nike Air Max 97s. Зауважимо, що компанія Nike не брала участі у створенні взуття, пише New York Post.

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      "Взуття Ісуса" розкупили за лічені хвилини, незважаючи на величезну ціну. У компанії стверджують, що кросівки благословив священник.

      Нам було цікаво, як би виглядала колаборація з Ісусом Христом?
      – сказав один із засновників кросівок.

      Дизайнери взяли за основу класичну модель кросівок, наповнили прозору підошву святою водою з річки Йордан і пофарбували її, щоб рідина була більш помітна.

      кросівки взуття ісуса
      Підошва кросівок заповнена святою водою/ Фото: New York Post

      Та це ще не все. Творці кросівок прикрасили їх її збоку цитатами з Євангелія від Матвія і розп'яттям на шнурках.

      взуття ісуса кросівки
      Так виглядає "Взуття Ісуса"/ Фото: New York Post

      Навіть упаковка отримала релігійний вигляд: на коробці зображений ангел і печатка за зразком тієї, що у Папи Римського.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Курйозні новини Релігія
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