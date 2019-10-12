У США випустили кросівки зі святою водою, які коштують 3 тисячі доларів: фото, відео

Відомий модний бренд США випустив обмежену серію кросівок "Взуття Ісуса". Підошва взуття заповнена святою водою, а ціна однієї пари – 3 тисячі доларів.

Кросівки створила компанія MSCHF з перероблених Nike Air Max 97s. Зауважимо, що компанія Nike не брала участі у створенні взуття, пише New York Post.

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"Взуття Ісуса" розкупили за лічені хвилини, незважаючи на величезну ціну. У компанії стверджують, що кросівки благословив священник.

Нам було цікаво, як би виглядала колаборація з Ісусом Христом?

– сказав один із засновників кросівок.

Дизайнери взяли за основу класичну модель кросівок, наповнили прозору підошву святою водою з річки Йордан і пофарбували її, щоб рідина була більш помітна.



Підошва кросівок заповнена святою водою/ Фото: New York Post

Та це ще не все. Творці кросівок прикрасили їх її збоку цитатами з Євангелія від Матвія і розп'яттям на шнурках.



Так виглядає "Взуття Ісуса"/ Фото: New York Post

Навіть упаковка отримала релігійний вигляд: на коробці зображений ангел і печатка за зразком тієї, що у Папи Римського.