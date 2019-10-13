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      В США задержали Кукушкина – еще одного бизнесмена украинского происхождения

      11 Читати новину українською
      В США – очередное громкое задержание
      В США – очередное громкое задержание / ua.news

      По обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа арестовали бизнесмена украинского происхождения и гражданина США Андрея Кукушкина.

      46-летнего Кукушкина задержали в Сан-Франциско утром в четверг, 10 октября. Об этом сообщило издание CBS SF.

      Обратите внимание: США предлагали "Нафтогазу" своего советника: СМИ нашли след Януковича и Бойко

      Кукушкин – один из четырех фигурантов обвинительного заключения, обнародованного прокурором США Джеффри Берманом. Остальные трое подозреваемых – бизнесмены Игорь Фруман, Лев Парнас и Дэвид Коррейя.

      Фрумана и Парнаса задержали в аэропорту Даллеса раньше. Подробнее об этом читайте в материале 24 канала: В США задержали Фрумана и Парнаса – близких к Джулиани бизнесменов

      Известно, что Кукушкина взяли под стражу до слушания в следующую пятницу – 18 октября.

      кукушкін
      Американец украинского происхождения Андрей Кукушкин / Фото CBS SF

      Все фигуранты дела, считают американские следователи, связаны с личным адвокатом президента США Трампа – Руди Джулиани.

      Местные СМИ пишут, что эти бизнесмены как-то причастны к попыткам окружения Дональда Трампа "накопать грязи" на Джо Байдена – потенциального кандидата от Демократической партии на выборах 2020 года.

      Фруман и Парнас: что о них известно и почему ими заинтересовалось ФБР – в материале 24 канала.

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