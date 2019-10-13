У США затримали Кукушкіна – ще одного бізнесмена українського походження

За звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа заарештували бізнесмена українського походження та громадянина США Андрія Кукушкіна.

46-річного Кукушкіна затримали в Сан-Франциско вранці у четвер, 10 жовтня. Про це повідомило видання CBS SF.

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Кукушкін – один із чотирьох фігурантів обвинувального висновку, оприлюдненого прокурором США Джеффрі Берманом. Інші троє підозрюваних – бізнесмени Ігор Фруман, Лев Парнас та Девід Коррейя.

Фрумана та Парнаса затримали в аеропорту Даллеса раніше. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 каналу: У США затримали Фрумана та Парнаса – близьких до Джуліані бізнесменів

Відомо, що Кукушкіна взяли під варту до слухання в наступну п'ятницю – 18 жовтня.



Американець українського походження Андрій Кукушкін / Фото CBS SF

Усі фігуранти справи, вважають американські слідчі, пов'язані з особистим адвокатом президента США Трампа – Руді Джуліані.

Місцеві ЗМІ пишуть, що ці бізнесмени якось причетні до спроб оточення Дональда Трампа "накопати бруду" на Джо Байдена – потенційного кандидата від Демократичної партії на виборах 2020 року.

Фруман та Парнас: що про них відомо та чому ними зацікавилося ФБР – у матеріалі 24 каналу.