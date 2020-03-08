В супермаркете Австралии женщины подрались из-за туалетной бумаги: видео
Две австралийки предстанут перед судом из-за драки в местном супермаркете. Они устроили спор из-за туалетной бумаги, которая из-за паники вызванной коронавирусом является дефицитной в стране.
Инцидент произошел 7 марта в пригороде Сиднея. В полицию поступило сообщение о нападении на 49-летнюю женщину. Выяснилось, что ее "атаковали" две другие посетительницы супермаркета, сообщает The Guardian.
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Впоследствии в сети появилось видео спора. На нем видно, как женщины начинают кричать, драться и таскать друг друга за волосы – они не поделили между собой туалетную бумагу.
Драка в супермаркете Австралии из-за туалетной бумаги: смотрите видео
Одна из австралиек требовала у хозяйки тележки с туалетной бумагой, чтобы та отдала ей хоть одну упаковку. Однако услышала в ответ: "нет, ни одной". После этого конфликт перешел в драку. Работник магазина не смог самостоятельно их разнять и решил вызвать полицию.
Интересно! В Австралии газета NT News вышла с дополнительными страницами. Таким образом работники СМИ попытались устранить дефицит туалетной бумаги в стране, который случился из-за коронавируса. А в нескольких супермаркетах ввели ограничения на количество этого изделия – "в одни руки продают не больше, чем 4 упаковки.
Двух женщин, 23 и 60 лет, вызвали в полицию и вручили повестку в суд на 28 апреля. Их обвиняют в совершении угроз и применении насилия в отношении другого человека.
Коронавирус в Австралии: что известно
По состоянию на 8 марта коронавирусом в Австралии заразились 76 человек, 21 – вылечились, 4 – умерли. Известно, что первой жертвой стал 78-летний мужчина. Он был эвакуирован из круизного лайнера Diamond Princess. Там мужчина находился на карантине.
По словам главного санитарного врача Эндрю Робертсона, жена покойного также заразилась коронавирусом. Сейчас она находится в стабильном состоянии.
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