В супермаркеті Австралії жінки побилися через туалетний папір: відео
Дві австралійки постануть перед судом через бійку в місцевому супермаркеті. Вони влаштували суперечку через туалетний папір, який через паніку навколо коронавірусу є дефіцитним у країні.
Інцидент трапився 7 березня у передмісті Сіднея. До поліції надійшло повідомлення про напад на 49-річну жінку. З'ясувалося, що її "атакували" дві інші відвідувачки супермаркету, повідомляє The Guardian.
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Згодом у мережі з'явилося відео суперечки. На ньому видно, як жінки починають кричати, битися та тягати одна одну за волосся – вони не поділили між собою туалетний папір.
Бійка в супермаркеті Австралії через туалетний папір: дивіться відео
Одна з австралійок вимагала у власниці візка з туалетним папером, щоб та віддала їй хоч одну упаковку. Проте почула у відповідь: "Ні, жодної". Після цього конфлікт перейшов в бійку. Працівник магазину не зміг самотужки їх розборонити та вирішив викликати в поліцію.
Цікаво! В Австралії газета NT News вийшла друком з додатковими сторінками. У такий спосіб працівники ЗМІ спробували усунути дефіцит туалетного паперу в країні, який трапився через коронавірус. А у кількох супермаркетах ввели обмеження на кількість цього виробу – "в одні руки" продають не більше, ніж 4 упаковки.
Двох жінок, 23 і 60 років, викликали в поліцію та вручили повістку до суду на 28 квітня. Їх звинувачують у вчиненні погроз та застосуванні насильства щодо іншої людини.
Коронавірус в Австралії: що відомо
Станом на 8 березня коронавірусом в Австралії заразилися 76 людей, 21 – вилікувалися, 4 – померли. Відомо, що першою жертвою став 78-річний чоловік. Його було евакуйовано з круїзного лайнера Diamond Princess. Там чоловік перебував на карантині.
За словами головного санітарного лікаря Ендрю Робертсона, дружина покійного також заразилася коронавірусом. Наразі вона перебуває у стабільному стані.
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