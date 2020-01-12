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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В Тегеране разместили плакаты в честь сбитого украинского самолета: фото

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      Траурные плакаты относительно самолета МАУ появились на улицах Тегерана / tass.ru

      Жители Тегерана разместили в городе траурные плакаты про сбитый самолет "Международных авиалиний Украины". Сделали это в знак солидарности с жертвами авиакатастрофы, которая случилась утром 8 января.

      Все плакаты подписаны словами "Мы все страдаем вместе с вами" и "Соболезнования семьям погибших", сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на своего корреспондента.

      Важно! В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео

      На одном из плакатов нарисован самолет, который рассыпается на человеческие сердца. На другом – карта Ирана, выложенная лепестками роз.

      Также есть плакаты с числом 176 – количество жертв в результате авикатастрофы самолета под иранской столицей Тегераном.

      плакати в Ірані, збиття літака МАУ
      На всех плакатах есть надписи о соболезнования семьям погибших

      Вероятно, появление таких плакатов является частью акций протестов, которые проходят в стране. Студенты вышли на улицы против власти, которая долгое время умалчивала, что сбила украинский самолет.

      плакати в Ірані, збиття літака МАУ
      Число 176 напоминает о количестве жертв авиакатастрофы самолета МАУ

      Авиакатастрофа МАУ: основное

      Многотысячные протесты в Тегеране вспыхнули вечером 11 января – вскоре после того, как власти страны призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ с 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власти Ирана 3 дня пыталась скрыть правду о трагедии.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Иран МАУ Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране
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