В Тегеране разместили плакаты в честь сбитого украинского самолета: фото

Жители Тегерана разместили в городе траурные плакаты про сбитый самолет "Международных авиалиний Украины". Сделали это в знак солидарности с жертвами авиакатастрофы, которая случилась утром 8 января.

Все плакаты подписаны словами "Мы все страдаем вместе с вами" и "Соболезнования семьям погибших", сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на своего корреспондента.

Важно! В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео

На одном из плакатов нарисован самолет, который рассыпается на человеческие сердца. На другом – карта Ирана, выложенная лепестками роз.

Также есть плакаты с числом 176 – количество жертв в результате авикатастрофы самолета под иранской столицей Тегераном.



На всех плакатах есть надписи о соболезнования семьям погибших

Вероятно, появление таких плакатов является частью акций протестов, которые проходят в стране. Студенты вышли на улицы против власти, которая долгое время умалчивала, что сбила украинский самолет.



Число 176 напоминает о количестве жертв авиакатастрофы самолета МАУ

Авиакатастрофа МАУ: основное

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (украинцы) летели до Киева – не выжил никто. Среди погибших – 11 украинцев.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

После трагедии Иран отрицал свою причастность и главной версией называл технические проблемы двигателя самолета.

Впоследствии Иран признал, что самолет разбился после того, как в него попали несколько ракет противовоздушной обороны – это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Многотысячные протесты в Тегеране вспыхнули вечером 11 января – вскоре после того, как власти страны призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ с 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власти Ирана 3 дня пыталась скрыть правду о трагедии.