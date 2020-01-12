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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      У Тегерані розмістили плакати на честь збитого українського літака: фото

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      Траурні плакати щодо літака МАУ з'явилися на вулицях Тегерану / tass.ru

      Мешканці Тегерану розмістили у місті траурні плакати про збити літак "Міжнародних авіаліній України". Зробили це задля підтримки рідних жертв авіакатастрофи, яка трапилася зранку 8 січня.

      Усі плакати підписані словами "Ми усі страждаємо разом з вами" та "Співчуття сім'ям загиблих", повідомляє видання "ТАСС" з посиланням на свого кореспондента.

      Важливо! В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео

      На одному з плакатів намальований літак, який розсипається на людські серця. На іншому – карта Ірану, викладена пелюстками троянд.

      Також є плакати з числом 176 – кількість жертв внаслідок авікатастрофи літака під іранською столицею Тегераном.

      плакати в Ірані, збиття літака МАУ
      На усіх плакатах є написи про співчуття родинам загиблих

      Імовірно, поява таких плакатів є частиною акцій протестів, які проходять у країні. Студенти вийшли на вулиці проти влади, яка довгий час замовчувала, що збила український літак.

      плакати в Ірані, збиття літака МАУ
      Число 176 нагадує про кількість жертв авіакатастрофи літака МАУ

      Авіакатастрофа МАУ: основне

      Кількатисячні протести в Тегерані спалахнули ввечері 11 січня – невдовзі після того, як влада країни зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Протестувальників обурило те, що влада Ірану 3 дні намагалась приховати правду про трагедію.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Жертви МАУ
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