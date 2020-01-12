У Тегерані розмістили плакати на честь збитого українського літака: фото

Мешканці Тегерану розмістили у місті траурні плакати про збити літак "Міжнародних авіаліній України". Зробили це задля підтримки рідних жертв авіакатастрофи, яка трапилася зранку 8 січня.

Усі плакати підписані словами "Ми усі страждаємо разом з вами" та "Співчуття сім'ям загиблих", повідомляє видання "ТАСС" з посиланням на свого кореспондента.

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На одному з плакатів намальований літак, який розсипається на людські серця. На іншому – карта Ірану, викладена пелюстками троянд.

Також є плакати з числом 176 – кількість жертв внаслідок авікатастрофи літака під іранською столицею Тегераном.



На усіх плакатах є написи про співчуття родинам загиблих

Імовірно, поява таких плакатів є частиною акцій протестів, які проходять у країні. Студенти вийшли на вулиці проти влади, яка довгий час замовчувала, що збила український літак.



Число 176 нагадує про кількість жертв авіакатастрофи літака МАУ

Авіакатастрофа МАУ: основне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (українці) летіли до Києва – не вижив ніхто. Серед загиблих – 11 українців.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Після трагедії Іран заперечував свою причетність і головною версією називав технічні проблеми двигуна літака.

Згодом Іран визнав, що літак розбився після того, як в нього влучили кілька ракет протиповітряної оборони – це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

Кількатисячні протести в Тегерані спалахнули ввечері 11 січня – невдовзі після того, як влада країни зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Протестувальників обурило те, що влада Ірану 3 дні намагалась приховати правду про трагедію.