В Украине до конца 2020 года построят и отремонтируют 9 объездных дорог: какие именно
До конца 2020 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует построить и отремонтировать 9 объездных дорог вокруг ряда украинских городов. Это поможет уменьшить чрезмерный трафик, пробки и количество ДТП. А также положительно повлияет на безопасность движения и качество воздуха.
О планах сообщили в пресс-службе Укравтодора.
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В 2020 году планируем строительство и реконструкцию 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 километра,
– отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.
Какие дороги построят и отремонтируют
- Кольцевые Житомира, Ровно, Полтавы, Днепра, Дунаевцев, Берегового и города Кобеляки. Также планируют построить северную объездную дорогу вокруг Львова и объездную дорогу вокруг Тернополя.
- В 2020 году Укравтодор будет работать над технико-экономическим обоснованием и проектной документацией для дополнительных объездных дорог. Среди них – юго-восточной объездной Дубна, северо-западной объездной Хмельницкого, северной объездной Белой Церкви, объездных Стрыя, Кременчуга с мостом через реку Днепр.
Какой эффект будет иметь строительство и ремонт объездных дорог
- украинские города освободятся от транзитного трафика;
- уменьшится количество пробок и улучшится транзитный потенциал дорожной сети;
- улучшатся безопасность движения, качество воздуха, сроки эксплуатации дорожного покрытия;
- уменьшится количество ДТП.
Объездные дороги, которые построят и отремонтируют в 2020 году
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