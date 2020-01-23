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      В Украине до конца 2020 года построят и отремонтируют 9 объездных дорог: какие именно

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      Какие объездные дороги построят на отремонтируют в 2020 году / shotam.info

      До конца 2020 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует построить и отремонтировать 9 объездных дорог вокруг ряда украинских городов. Это поможет уменьшить чрезмерный трафик, пробки и количество ДТП. А также положительно повлияет на безопасность движения и качество воздуха.

      О планах сообщили в пресс-службе Укравтодора.

      Узнайте больше: Какие дороги отремонтируют в 2020 году: инфографика

      В 2020 году планируем строительство и реконструкцию 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 километра,
      – отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

      Какие дороги построят и отремонтируют

      • Кольцевые Житомира, Ровно, Полтавы, Днепра, Дунаевцев, Берегового и города Кобеляки. Также планируют построить северную объездную дорогу вокруг Львова и объездную дорогу вокруг Тернополя.
      • В 2020 году Укравтодор будет работать над технико-экономическим обоснованием и проектной документацией для дополнительных объездных дорог. Среди них – юго-восточной объездной Дубна, северо-западной объездной Хмельницкого, северной объездной Белой Церкви, объездных Стрыя, Кременчуга с мостом через реку Днепр.


      Какой эффект будет иметь строительство и ремонт объездных дорог

      • украинские города освободятся от транзитного трафика;
      • уменьшится количество пробок и улучшится транзитный потенциал дорожной сети;
      • улучшатся безопасность движения, качество воздуха, сроки эксплуатации дорожного покрытия;
      • уменьшится количество ДТП.

      дороги
      Объездные дороги, которые построят и отремонтируют в 2020 году

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Транспорт Укравтодор Строительство Дороги Ремонт
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