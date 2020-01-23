В Украине до конца 2020 года построят и отремонтируют 9 объездных дорог: какие именно

До конца 2020 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует построить и отремонтировать 9 объездных дорог вокруг ряда украинских городов. Это поможет уменьшить чрезмерный трафик, пробки и количество ДТП. А также положительно повлияет на безопасность движения и качество воздуха.

О планах сообщили в пресс-службе Укравтодора. Узнайте больше: Какие дороги отремонтируют в 2020 году: инфографика В 2020 году планируем строительство и реконструкцию 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 километра,

– отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков. Какие дороги построят и отремонтируют Кольцевые Житомира, Ровно, Полтавы, Днепра, Дунаевцев, Берегового и города Кобеляки. Также планируют построить северную объездную дорогу вокруг Львова и объездную дорогу вокруг Тернополя.

В 2020 году Укравтодор будет работать над технико-экономическим обоснованием и проектной документацией для дополнительных объездных дорог. Среди них – юго-восточной объездной Дубна, северо-западной объездной Хмельницкого, северной объездной Белой Церкви, объездных Стрыя, Кременчуга с мостом через реку Днепр.

Какой эффект будет иметь строительство и ремонт объездных дорог украинские города освободятся от транзитного трафика;

уменьшится количество пробок и улучшится транзитный потенциал дорожной сети;

улучшатся безопасность движения, качество воздуха, сроки эксплуатации дорожного покрытия;

уменьшится количество ДТП.

Объездные дороги, которые построят и отремонтируют в 2020 году