В Україні до кінця 2020 року збудують та відремонтують 9 об'їзних доріг: які саме
До кінця 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України планує збудувати та відремонтувати 9 об'їзних доріг навколо низки українських міст. Це допоможе зменшити надмірний трафік, затори та кількість ДТП. А також позитивно вплине на безпеку руху та якість повітря.
Про плани повідомили у пресслужбі Укравтодору.
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У 2020 році плануємо будівництво та реконструкцію 9 об’їзних шляхів загальною протяжністю 101,5 кілометра,
– зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.
Які дороги збудують та відремонтують
- Кільцеві Житомира, Рівного, Полтави, Дніпра, Дунаївців, Берегового та міста Кобеляки. Також планують збудувати північну об'їзну дорогу навколо Львова та об'їзну дорогу навколо Тернополя.
- У 2020 році Укравтодор працюватиме над техніко-економічним обґрунтуванням та проєктною документацією для додаткових об’їзних доріг. Серед них – південно-східної об’їзної Дубна, північно-західної об’їзної Хмельницького, північної об’їзної Білої Церкви, об’їзних Стрия, Кременчука з мостом через річку Дніпро.
Який ефект матиме будівництво та ремонт об'їзних доріг
- українські міста звільняться від транзитного трафіку;
- зменшиться кількість заторів та покращиться транзитний потенціал дорожньої мережі;
- покращаться безпека руху, якість повітря, терміни експлуатації дорожнього покриття;
- зменшиться кількість ДТП.
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