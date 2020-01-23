В Україні до кінця 2020 року збудують та відремонтують 9 об'їзних доріг: які саме

До кінця 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України планує збудувати та відремонтувати 9 об'їзних доріг навколо низки українських міст. Це допоможе зменшити надмірний трафік, затори та кількість ДТП. А також позитивно вплине на безпеку руху та якість повітря.

Про плани повідомили у пресслужбі Укравтодору. Дізнайтесь більше: Які дороги зремонтують у 2020 році: інфографіка У 2020 році плануємо будівництво та реконструкцію 9 об’їзних шляхів загальною протяжністю 101,5 кілометра,

– зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков. Які дороги збудують та відремонтують Кільцеві Житомира, Рівного, Полтави, Дніпра, Дунаївців, Берегового та міста Кобеляки. Також планують збудувати північну об'їзну дорогу навколо Львова та об'їзну дорогу навколо Тернополя.

У 2020 році Укравтодор працюватиме над техніко-економічним обґрунтуванням та проєктною документацією для додаткових об’їзних доріг. Серед них – південно-східної об’їзної Дубна, північно-західної об’їзної Хмельницького, північної об’їзної Білої Церкви, об’їзних Стрия, Кременчука з мостом через річку Дніпро. Який ефект матиме будівництво та ремонт об'їзних доріг українські міста звільняться від транзитного трафіку;

зменшиться кількість заторів та покращиться транзитний потенціал дорожньої мережі;

покращаться безпека руху, якість повітря, терміни експлуатації дорожнього покриття;

зменшиться кількість ДТП.

Об’їзні дороги, які збудують та відремонтують у 2020 році