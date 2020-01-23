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      В Україні до кінця 2020 року збудують та відремонтують 9 об'їзних доріг: які саме

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      Які об'їзні дороги збудують на відремонтують у 2020 році / shotam.info

      До кінця 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України планує збудувати та відремонтувати 9 об'їзних доріг навколо низки українських міст. Це допоможе зменшити надмірний трафік, затори та кількість ДТП. А також позитивно вплине на безпеку руху та якість повітря.

      Про плани повідомили у пресслужбі Укравтодору.

      Дізнайтесь більше: Які дороги зремонтують у 2020 році: інфографіка

      У 2020 році плануємо будівництво та реконструкцію 9 об’їзних шляхів загальною протяжністю 101,5 кілометра,
      – зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

      Які дороги збудують та відремонтують

      • Кільцеві Житомира, Рівного, Полтави, Дніпра, Дунаївців, Берегового та міста Кобеляки. Також планують збудувати північну об'їзну дорогу навколо Львова та об'їзну дорогу навколо Тернополя.
      • У 2020 році Укравтодор працюватиме над техніко-економічним обґрунтуванням та проєктною документацією для додаткових об’їзних доріг. Серед них – південно-східної об’їзної Дубна, північно-західної об’їзної Хмельницького, північної об’їзної Білої Церкви, об’їзних Стрия, Кременчука з мостом через річку Дніпро.

      Який ефект матиме будівництво та ремонт об'їзних доріг

      • українські міста звільняться від транзитного трафіку;
      • зменшиться кількість заторів та покращиться транзитний потенціал дорожньої мережі;
      • покращаться безпека руху, якість повітря, терміни експлуатації дорожнього покриття;
      • зменшиться кількість ДТП.

      дороги
      Об’їзні дороги, які збудують та відремонтують у 2020 році

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Ремонт Дороги Будівництво Укравтодор Транспорт
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