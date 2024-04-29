Наразі необхідно зачекати, щоб експерти змогли визначити, яким типом дронів атакували у ніч на 28 квітня. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.
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"Не варто шукати сенсації"
Євлаш розповів, що наразі потрібен час для встановлення типу дронів, яким атакували південні міста. Він також зазначив, що росіяни атакували з окупованої частини Херсонщини, а тому час підльоту до міста, де збили "невідомий дрон", був мінімальним.
Тому виявити, що це був за дрон, коли він знаходиться у повітрі, досить складно. Для цього попередньо можна використовувати тільки параметри приблизні висоти та швидкості за якими можна встановити, що це за дрон. Однак, для детально встановлення необхідна експертиза фахівців,
– пояснив речник.
Він також заявив, що у цьому питанні "не варто шукати сенсації", адже з високою ймовірністю "невідомим дроном" був БпЛА "Шахед".
"Інколи, через малий проміжок часу, через малу дистанцію, складно встановити одразу, що це був за дрон", – додав Євлаш.
Атака дронами 28 квітня: що відомо
- У ніч на 28 квітня росіяни запустили 4 безпілотники типу "Шахед" та 5 дронів невстановленого типу. Оборонцям неба вдалося знищити всі "Щахеди", а також 1 БпЛА невстановленого типу.
- Безпілотники запускали з мису Чауда у Криму, з Бєлгородської області та з окупованої території Херсонщини. Крім того, російські війська також запускали С-300 з Бєлгородської області.
- Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповідав, що "невідомі дрони" – це саме розвідувальні, а не бойові БпЛА.