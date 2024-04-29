Наразі необхідно зачекати, щоб експерти змогли визначити, яким типом дронів атакували у ніч на 28 квітня. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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"Не варто шукати сенсації"

Євлаш розповів, що наразі потрібен час для встановлення типу дронів, яким атакували південні міста. Він також зазначив, що росіяни атакували з окупованої частини Херсонщини, а тому час підльоту до міста, де збили "невідомий дрон", був мінімальним.

Тому виявити, що це був за дрон, коли він знаходиться у повітрі, досить складно. Для цього попередньо можна використовувати тільки параметри приблизні висоти та швидкості за якими можна встановити, що це за дрон. Однак, для детально встановлення необхідна експертиза фахівців,

– пояснив речник.

Він також заявив, що у цьому питанні "не варто шукати сенсації", адже з високою ймовірністю "невідомим дроном" був БпЛА "Шахед".

"Інколи, через малий проміжок часу, через малу дистанцію, складно встановити одразу, що це був за дрон", – додав Євлаш.

Атака дронами 28 квітня: що відомо