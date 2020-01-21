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      В Украине хотят ввести экономический паспорт: что стоит знать

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      Нардеп предлагает создать для каждого украинца счет с рождения / politeka.net

      В Верховную Раду подали проект закона об экономическом паспорт для украинцев – это финансовый счет для новорожденного, на который до 18-летия будут капать деньги от государства.

      В Верховную Раду проект закона внес нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк. Идея не новая, такая система действует в Объединенных Арабских Эмиратах. В этой стране каждый гражданин на совершеннолетие получает финансовую помощь от государства – из процентов за продажу нефти.

      Читайте больше: Реформа среднего образования в Украине 2020: все, что надо знать о новом законе

      Теперь проект закона будут рассматривать на пленарном заседании Верховной Рады после 4 февраля, когда нардепы вернутся в сессионный зал после каникул. Однако дату рассмотрения еще не назначили. Если народные депутаты примут это предложение, в Украине может появиться "экономический паспорт".

      Что известно о проекте закона

      Для чего хотят создать экономический паспорт? По данным Государственной пограничной службы Украины, со времени прошлой переписи населения (2001 год) из Украины уехали и не вернулись 6,3 миллиона граждан. Идея законопроекта в том, чтобы обеспечить украинскую молодежь стартовым капиталом и уменьшить миграцию молодых людей за границу.

      Для этого предлагают создать личный счет для каждого украинца, который родится после 1 января 2021 года и проживет следующие 18 лет в Украине. В течение 18 лет на счет будут капать средства. А для этого предлагают привлечь деньги от продажи украинских полезных ископаемых в размере 1%. Средства будут распределять поровну на счета.

      После совершеннолетия украинец сможет использовать эти деньги как захочет – государство его не будет контролировать.

      Для функционирования системы предлагают ввести от Кабмина специальный "Фонд будущего".

      Чем будет заниматься "Фонд будущего"?

      • создавать личные счета новорожденным украинцам;
      • равномерно распределять средства на счета;
      • выплачивать деньги после совершеннолетия.

      Кстати, об этой идее говорил Владимир Зеленского накануне его президентства. В своей речи во время инаугурации, он сказал, что будет делать все для того, чтобы в Украину вернулись все украинцы, которые выехали за границу.

      Для этого президент планирует значительно улучшить уровень жизни в стране, увеличить зарплаты и соцвыплаты, уменьшить коррупцию – а для этого перевести государственные системы в онлайн, улучшить защиту здоровья и тому подобное.

      Что известно о сокращении населения Украины?С января по ноябрь 2019 года в Украине родилось 286 777 детей. За аналогичный период 2018 года этот показатель был больше – тогда родилось 312 603 детей.

      По состоянию на 1 декабря 2019 года население Украины составляло 41 922 670 человек, а в 2018 году эта цифра составляла более 42 миллионов. В связи с тенденцией за последние два года, население страны уменьшается более чем на 200 тысяч человек ежегодно. Такая ситуация, что в Украине умирает людей больше, чем рождается.

      Также большое количество украинцев эмигрируют за границу. По статистике, в 2019 году из страны официально уехали 16,4 тысячи человек. Однако неофициальная цифра может быть в разы больше, учитывая, что немало украинцев сезонно выезжают за границу на работу.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Деньги Верховная Рада Законодательство Слуга народа Дети и несовершеннолетние
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