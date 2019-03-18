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      В Украине построят завод по производству ядерного топлива

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      В Украине построят завод по производству ядерного топлива
      В Украине построят завод по производству ядерного топлива / Иллюстративное фото

      В Украине построят завод по производству собственного ядерного топлива и хранилище отработанного топлива в составе "Энергоатома". Это будет одним из существенных шагов к энергетической независимости от России.

      Ядерным топливом собственного производства Украина обеспечит свои атомные электростанции. Над этим сегодня работает украинское правительство.

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      "В пользу этого предложения говорит тот факт, что "Энергоатом" – единственный потребитель ядерного топлива и уже изготавливает отдельные составляющие, что облегчает реализацию и имплементацию этого проекта", – сообщил на совещании по атомной энергетике Президент Украины Петр Порошенко

      Следующим шагом к освобождению от энергетической зависимости России станет строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива для украинских АЭС. Строительство этого хранилища стартовало в 2017 году и ведется благодаря американскому кредиту в 250 миллионов долларов.

      На Хмельницкой АЭС – на старте еще 2 сверхважных проекта для энергетической безопасности и развития государства – "Энергетический мост Украина – ЕС" и проект достройки 3 и 4 энергоблоков.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Энергетика Ядерная энергетика Горючее Новости Хмельницкого АЭС Электроэнергия
      Источник: 24 канал
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