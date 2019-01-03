В Украине растет количество переселенцев, – Тука

По последним данным в Украине насчитывается почти 1,6 миллионов внутренне перемещенных лиц. Из-за слишком тяжелых условий в оккупированных территориях большинство людей ищут второй дом в местах, где действует украинский закон.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "Информационного вечера" на "5 канале".

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Несмотря на то, что у нас далеко не сладкие условия выживания, большинство людей выбирает более или менее благоприятные условия – хотя бы территорию, на которой действует закон. Встречают их здесь в основном положительно. Слава Богу, мы уже прошли тот период 2015- первой половины 2016 годов, когда неправильно вели свою политику некоторые средства массовой информации, и фактически формировали негативный образ переселенца, сообщая, что где-то кто-то совершил пьяную драку, что-то украл. Сейчас таких явлений не наблюдается, но, вместе с тем, говорить, что мы с распростертыми объятиями ждем всех – это было бы неискренне и нечестно,

– рассказывает Тука.

Георгий Тука также рассказал, в чем основное различие между переселенцами первой волны (2014 – 2015 годы) и теми людьми, которые решили покинуть оккупированную территорию сейчас. Теперь люди, которые намерены переехать из Донбасса, готовятся к переезду заранее: предварительно ищут себе дом и работу.

Напомним, что с 29 декабря 2018 года официально начал действовать "режим тишины" в зоне боевых действий на Донбассе. Однако российские оккупационные войска уже успели его нарушить, из-за чего украинская армия понесла потери: один погибший и раненые.