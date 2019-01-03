В Україні зростає кількість переселенців, – Тука

За останніми даними в Україні нараховують майже 1,6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Через надто важкі умови в окупованих територіях більшість людей шукають другу домівку у місцях, де діє український закон.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі "Інформаційного вечора" на "5 каналі".

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Попри те, що і в нас далеко не солодкі умови виживання, більшість людей обирає більш-менш сприятливі умови – хоча би територію, на якій діє закон. Зустрічають їх тут здебільшого позитивно. Дякуючи Богу, ми вже пройшли той період 2015-першої половини 2016 років, коли неправильно вели свою політику деякі засоби масової інформації, і фактично формували негативний образ переселенця, повідомляючи, що десь хтось вчинив п'яну бійку, щось поцупив. Зараз таких явищ не спостерігається, але, разом із тим, казати, що ми з розпростертими обіймами чекаємо на всіх – це було б нещиро і нечесно,

– розповідає Тука.

Георгій Тука також розповів, у чому основна відмінність між переселенцями першої хвилі (2014 – 2015 роки) і тими людьми, які вирішили покинути окуповану територію зараз. Тепер люди, які мають наміри переїхати з Донбасу, готуються до переїзду заздалегідь: попередньо шукають собі домівку та роботу.

Нагадаємо, що з 29 грудня 2018 року офіційно почав діяти "режим тиші" в зоні бойових дій на Донбасі. Однак російські окупаційні війська вже встигли його порушити, через що українська армія зазнала втрат: є один загиблий і поранені.