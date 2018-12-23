В Украине стали строить больше, но отрасль замедлила рост: объяснение в цифрах

Объем выполненных строительных работ в Украине в ноябре 2018 года увеличился на 1%, но строительная отрасль замедлила рост.

По данным Госстата, по сравнению с ноябрем 2017 года объем выполненных строительных работ в Украине вырос на 1%. Вместе с тем в октябре 2018 по сравнению с октябрем 2017 этот показатель вырос на 4,8%.

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Подсчеты проводились без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По информации ведомства, объем выполненных строительных работ в ноябре-2018 увеличился на 0,4% по сравнению с октябрем-2018, однако в октябре-2018 этот показатель уменьшился на 5,2% по сравнению с сентябрем-2018.

За ноябрь текущего года объем работ сократился в жилищном строительстве, но вырос в нежилом и инженерном. Нежилое строительство выросло на 1,2%, строительство инженерных сооружений – на 4,8%.

За период с января по ноябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 падение объемов строительных работ зафиксировано в Киеве и 10 областях Украины, в частности в Николаевской (на 15,6%, до 2,21 млрд грн), Кировоградской (на 14, 8%, до 1,3 млрд грн), Сумской (на 12%, до 1,09 млрд грн) и Тернопольской (на 11,1%, до 1,46 млрд грн) областях.

В Киеве объем выполненных работ по строительству за 11 месяцев сократился на 2,3% и составил 25,938 миллиарда гривен.

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