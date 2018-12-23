В Україні стали будувати більше, але галузь уповільнила зростання: пояснення у цифрах

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у листопаді 2018 року збільшився на 1%, але будівельна галузь уповільнила зростання.

За даними Держстату, у порівнянні з листопадом 2017 року обсяг виконаних будівельних робіт в Україні зріс на 1%. Водночас у жовтні 2018 у порівнянні з жовтнем 2017 цей показник зріс на 4,8%.

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Підрахунки проводили без урахування окупованого Криму і тимчасово непідконтрольних територій в Донецькій та Луганській областях.

За інформацією відомства, обсяг виконаних будівельних робіт у листопаді-2018 збільшився на 0,4% в порівнянні з жовтнем-2018, проте у жовтні-2018 цей показник зменшився на 5,2% в порівнянні з вереснем-2018.

За листопад поточного року обсяг робіт скоротився в житловому будівництві, але зріс в нежитловому і інженерному. Нежитлове будівництво зросло на 1,2%, будівництво інженерних споруд – на 4,8%.

За період з січня по листопад 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 падіння обсягів будівельних робіт зафіксовано в Києві та 10 областях України, зокрема в Миколаївській (на 15,6%, до 2,21 млрд грн), Кіровоградській (на 14, 8%, до 1,3 млрд грн), Сумській (на 12%, до 1,09 млрд грн) і Тернопільській (на 11,1%, до 1,46 млрд грн) областях.

У Києві обсяг виконаних робіт з будівництва за 11 місяців скоротився на 2,3% і становив 25,938 мільярда гривень.

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