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      Що буде з цінами на житло після виборів 2019: будівельники зробили невтішний прогноз

      1949 Читать новость на русском
      Ціни на нерухомість в Україні 2019
      Ціни на нерухомість в Україні 2019 / Колаж 24 каналу

      У Конфедерації будівельників України прогнозують, що ціни на житло після виборів в Україні у 2019-му році можуть суттєво підскочити.

      Так, за даними КБУ, на початку року різкого здорожчання не передбачається, проте вже наприкінці 2019-го ціни на квадратні метри в Україні можуть зрости одразу до 20%.

      Читайте також: Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019

      Реалії 2018 року частково продовжаться у 2019 році. Ціни на нерухомість в Україні будуть поступово зростати. На початку року різкого зростання цін не передбачається, однак після виборів житло подорожчає до 20%,
      – цитує звіт об’єднання "Інтерфакс-Україна".

      За прогнозами фахівців Конфедерації, на ціни на нерухомість в Україні наступного року впливатимуть такі фактори, як висока пропозиція і незначний попит, збільшення відсоткових ставок за кредитами, зростання зарплат, цін на будматеріали, логістику, паливо тощо.

      Водночас попит покупців українців на купівлю житла стимулюватиме грамотна концепція проекту, якість будівництва, політика ціноутворення та високий рівень експлуатації комплексу.

      За підсумками 2018-го року, цьогоріч в Україні спостерігалося здешевшання житла елітного класу – середня ціна за 1 квадратний метр у Києві становила 53 тисячі гривень, що на 13% нижче, ніж показник за аналогічний період у 2017 році.

      Водночас житло економ-класу здорожчало майже на 14% в порівнянні з 2017 роком – середня ціна становила 19 тисяч гривень за квадрат.

      Раніше в Нацбанку України зробили прогноз, що у 2019-му очікують на ріст темпів кредитування у сфері нерухомості.

      Нагадаємо, президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня 2019, а парламентські мають відбутись – 27 жовтня 2019.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Будівництво Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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