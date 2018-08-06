В Украине введут налог на криптовалюты: депутаты готовят закон

В Верховной Раде готовится проект закона о легализации криптовалют, который предусматривает их налогообложение. Документ может быть подан на рассмотрение в парламент уже в сентябре 2018 года.

Об этом рассказал народный депутат Алексей Мушак, передает Biz.liga.net.

По словам парламентария, такой налог будет применяться при выводе средств, а также при покупке товаров и услуг. Этот налог должен составить 5% от разницы между ценами продажи и покупки токена. Физические лица дополнительно будут облагаться военным сбором в размере 1,5%.

Читайте также: Почему Нацбанк "лезет" с законодательством криптовалют: объяснение НБУ

При этом операции между криптовалютми не будут облагаться налогом.

Введение такого налогообложения запланировано как временное мероприятие до 2025 года. Совместно с Мушаком над законопроектом сейчас работает группа из 20 представителей различных коммерческих компаний.

Сейчас известно, что регулятором крипторинка должна будет выступить Национальная комиссия по ценным бумагам. Объемы рынка пока до конца не известны.

Нардеп убеждает, что криптосообщество Украины положительно отреагировало на инициативу, которая легализует работу с криптовалютами.

Что такое криптовалюта?

Это разновидность цифровых денег, в основе которого лежит технология шифрования данных. На данный момент в Украине Нацбанк, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством.