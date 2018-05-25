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В Украине заблокировали 4 миллиона электронных кошельков WebMoney

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В Украине заблокировали 4 миллиона электронных кошельков WebMoney
В Украине заблокировали 4 миллиона электронных кошельков WebMoney / Фото из свободных источников

Украинская дочерняя компания WebMoney, которая попала в обновленный список санкций наравне с российской компанией сообщила, что в Украине заблокировали 4 миллиона виртуальных кошельков.

Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

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Когда бизнес не получается "отжать" законно, чиновникам на помощь приходят политические рычаги. Таким образом, прикрываясь интересами государства, очень просто "зачистить" рынок, преследуя свои финансовые интересы. Конечно, никто из тех чиновников при этом не позаботился об интересах 4 миллионов простых украинцев – пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы этим безответственным решением,
– говорится в сообщении.

Представители компании также отметили, что над решением этой проблемы в правовом поле уже работают.

"Мы хотим защитить свои честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинского, поскольку не исключаем, что на отечественные судебные органы будет осуществляться политическое давление", – подчеркнули в компании.

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Напомним, что украинская власть полностью запретила электронные кошельки WebMoney сроком на три года.

Что такое WebMoney?Это система электронных расчетов, которая основана в 1998 году и принадлежит WM Transfer Ltd. Техническая поддержка и разработка программного обеспечения находится в России. Однако, WebMoney не зарегистрирован в России как система электронных платежей, поскольку с юридической точки зрения, титульные знаки не являются электронными деньгами.

Теги: Новости России Техно Санкции Интернет
Источник: 24 Канал
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