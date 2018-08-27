В Великобритании произошло новое отравление неизвестным веществом

Британская полиция опечатала квартиру в городе Бат, где нашли тело двадцатилетнего юноши.

Об этом пишет Daily Mail.

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Полицейским, которые обнаружили тело, стало плохо после посещения квартиры, они предположили, что в ней могло быть распылено неизвестное химическое вещество.

Новое отравление в Великобритании

После этого квартиру опечатали сотрудники в специальных защитных костюмах. Смерть мужчины в полиции назвали "непонятной".

В полиции заявили, что для общественности этот инцидент не представляет риска.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы выписали Юлию Скрипаль, а 18 мая – уже самого экс-разведчика Сергея Скрипаля. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



Впоследствии 4 июля в британском городке Эймсбери, которое располагается недалеко от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были также "Новичком". Впоследствии женщина умерла.

Что такое "Новичок"?

Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Их разработали в СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНДИОХТ), который располагался в Москве, а программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".



Агенты группы "Новичок" – одни из самых токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, которое поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. По словам бывшего сотрудника ГСНДИОХТ Вила Мирзоянова, по своим боевым характеристикам "Новичок" значительно превосходит известный VX, поскольку поражения от него практически неизлечимы – как минимум люди остаются нетрудоспособными инвалидами. Последствия отравления будут продолжаться десятки и десятки лет. Даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества. Одежда может задержать отравление "Новичком", но если это вещество будет контактировать с открытой кожей даже в течение небольшого количества времени, то этого будет достаточно, чтобы произошло отравление.