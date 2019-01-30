В Венесуэле заподозрили попытку вывезти запасы золота в Россию

Парламент Венесуэлы, состоящий в основном из оппозиции, обвинил власть в попытке вывезти запасы золота в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассамблеи страны в Twitter.

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Мы получили информацию от сотрудников Банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собираются вывезти не менее 20 тонн золота. Мы требуем от банка объяснений по поводу происходящего. Это золото не Каликста Ортеги (глава центрального банка Венесуэлы – 24 канал), оно принадлежит народу Венесуэлы,

– говорится в сообщении.

.@JoseAGuerra | "Nos llega información de funcionarios del BCV: llegó un avión desde Moscú, en el cual se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro. Exigimos al BCV detalles de lo que está pasando. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano". #AsambleaVE — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 29 січня 2019 р.

Депутат парламента, экономист, который долгое время проработал в Банке Венесуэлы, Хосе Герра пояснил, что кредитное учреждение уполномочено осуществлять операции с золотом: продавать, закладывать или осуществлять свопы. В своем Twitter он отметил, что народ имеет право знать, какую транзакцию собирается делать банк, если это удобно для страны.

Quiero dejar explícito que el BCV está facultado para hacer operaciones con oro: vender, pignorar o hacer swaps. Pero el país tiene derecho a saber de qué tipo de transacción se trata para evaluar si es conveniente para el país. — Jose Guerra (@JoseAGuerra) 29 січня 2019 р.

СМИ ранее сообщали, что 28 января из Москвы в Каракас вылетел гражданский рейс Nordwind Airlines, но пассажиров на нем не было.

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