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      В Венесуэле заподозрили попытку вывезти запасы золота в Россию

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      В парламенте Венесуэлы опасаются, что Мадуро хочет вывезти золото в Россию
      В парламенте Венесуэлы опасаются, что Мадуро хочет вывезти золото в Россию / Фото из открытых источников

      Парламент Венесуэлы, состоящий в основном из оппозиции, обвинил власть в попытке вывезти запасы золота в Россию.

      Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассамблеи страны в Twitter.

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      Мы получили информацию от сотрудников Банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собираются вывезти не менее 20 тонн золота. Мы требуем от банка объяснений по поводу происходящего. Это золото не Каликста Ортеги (глава центрального банка Венесуэлы – 24 канал), оно принадлежит народу Венесуэлы,
      – говорится в сообщении.

      Депутат парламента, экономист, который долгое время проработал в Банке Венесуэлы, Хосе Герра пояснил, что кредитное учреждение уполномочено осуществлять операции с золотом: продавать, закладывать или осуществлять свопы. В своем Twitter он отметил, что народ имеет право знать, какую транзакцию собирается делать банк, если это удобно для страны.

      СМИ ранее сообщали, что 28 января из Москвы в Каракас вылетел гражданский рейс Nordwind Airlines, но пассажиров на нем не было.

      Что происходит в Венесуэле:

      Теги: Новости России Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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