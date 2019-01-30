В Венесуэле заподозрили попытку вывезти запасы золота в Россию
Парламент Венесуэлы, состоящий в основном из оппозиции, обвинил власть в попытке вывезти запасы золота в Россию.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассамблеи страны в Twitter.
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Мы получили информацию от сотрудников Банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собираются вывезти не менее 20 тонн золота. Мы требуем от банка объяснений по поводу происходящего. Это золото не Каликста Ортеги (глава центрального банка Венесуэлы – 24 канал), оно принадлежит народу Венесуэлы,
– говорится в сообщении.
Депутат парламента, экономист, который долгое время проработал в Банке Венесуэлы, Хосе Герра пояснил, что кредитное учреждение уполномочено осуществлять операции с золотом: продавать, закладывать или осуществлять свопы. В своем Twitter он отметил, что народ имеет право знать, какую транзакцию собирается делать банк, если это удобно для страны.
СМИ ранее сообщали, что 28 января из Москвы в Каракас вылетел гражданский рейс Nordwind Airlines, но пассажиров на нем не было.
Что происходит в Венесуэле:
- Тысячи митингующих 23 января вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который на выборах в 2018 году вновь объявил о своей победе. До этого он уже 5 лет правил страной.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, что признал и президент США Дональд Трамп. Про поддержку оппозиционеру заявили такие страны: Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Чили, Испания, Франция, Украина, Великобритания, Германия, Нидерланды.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", чтобы охранять диктатора от протестующих. В России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 35 человек, задержали примерно 900 активистов.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро. Они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле, иначе они признают исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо. Действующее правительство Венесуэлы резко отреагировало на такое требование и отметило, что ему никто не будет указывать, когда проводить выборы.