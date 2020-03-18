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      В Виннице произошло кровавое ДТП с участием "скорой": видео

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      Вечером 17 марта в Виннице произошло ДТП с участием скорой, которая везла мужчину с инсультом. В результате аварии пострадали 5 человек, среди которых и больной.

      Дорожно-транспортное происшествие произошло около 21:30 17 марта на Немировском шоссе в Виннице, сообщает полиция области.

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      На перекрестке автомобиль скорой помощи столкнулся с другим авто, которое ехало на зеленый свет светофора. В результате столкновения "скорая" столкнулась с отбойником и перевернулась на крышу третьего авто.

      В результате ДТП пострадали 5 человек:

      • 37-летний и 45-летний медики скорой;
      • водитель скорой;
      • 63-летний больной с инсультом;
      • водитель машины, с которой скорая столкнулась на перекрестке.

      Водитель и трое пассажиров автомобиля, на который в результате аварии перевернулась скорая, не пострадали.

      Сейчас правоохранители устанавливают все детали аварии. Уголовное производство открыто по статье о нарушении ПДД. Виновникам может грозить до 3 лет условного ограничения свободы.

      ДТП с участием скорой в Виннице: смотрите видео

      Кровавое ДТП произошло в Виннице с участием скорой: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Постраждалі Аварии и ДТП Винница
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