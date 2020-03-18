В Виннице произошло кровавое ДТП с участием "скорой": видео
Вечером 17 марта в Виннице произошло ДТП с участием скорой, которая везла мужчину с инсультом. В результате аварии пострадали 5 человек, среди которых и больной.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 21:30 17 марта на Немировском шоссе в Виннице, сообщает полиция области.
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На перекрестке автомобиль скорой помощи столкнулся с другим авто, которое ехало на зеленый свет светофора. В результате столкновения "скорая" столкнулась с отбойником и перевернулась на крышу третьего авто.
В результате ДТП пострадали 5 человек:
- 37-летний и 45-летний медики скорой;
- водитель скорой;
- 63-летний больной с инсультом;
- водитель машины, с которой скорая столкнулась на перекрестке.
Водитель и трое пассажиров автомобиля, на который в результате аварии перевернулась скорая, не пострадали.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали аварии. Уголовное производство открыто по статье о нарушении ПДД. Виновникам может грозить до 3 лет условного ограничения свободы.
ДТП с участием скорой в Виннице: смотрите видео
Кровавое ДТП произошло в Виннице с участием скорой: смотрите видео