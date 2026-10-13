"Путин собирается разложить Европу поодиночке": интервью Кабанчука о планах России и Беларуси на 2027 год

Представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук дал эксклюзивное интервью 24 Каналу. В ходе беседы обсудили новые учения ОДКБ, утрату Беларусью военного суверенитета и усиление миграционного давления на страны ЕС.

Беларусь все глубже втягивается в военные планы России, а ее армия рискует окончательно утратить самостоятельность. Минск наращивает военное производство, а миграционное давление на страны Евросоюза остается инструментом политического шантажа.

Представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, что стоит за новыми учениями ОДКБ, почему белорусский военно-промышленный комплекс может выйти на максимальные объемы производства в 2027 году и и готовит ли режим новую эскалацию на западных границах.

Учения ОДКБ и сценарии, которые отрабатывают в Беларуси

В Беларуси проходят новые учения ОДКБ, к которым привлечены более 1,5 тысячи военнослужащих, сотни единиц техники и беспилотники. Какие сценарии отрабатывают участники, как на подготовку влияет война против Украины и представляют ли эти маневры угрозу для соседних стран?

Заявленная цель учений – проведение миротворческих операций. И там собрался довольно пестрый контингент сил и средств из пяти стран.

Самое главное – понаблюдать потом, после окончания учений, останутся ли российские части, которые будут завезены на территорию Беларуси, в самой Беларуси, или они уберутся обратно в Россию.

Конечно, расслабляться нельзя, потому что все помнят, что под прикрытием постоянных учений в 2021–2022 годах они сконцентрировали ударную группировку, которая затем пошла в наступление на Украину.

Что говорит нам тот факт, что наряду с военными задействована еще и полиция? Что это не миротворческая операция, не учения по удержанию территории, а, возможно, подавление протеста?

Очевидно, так, они отрабатывают межведомственное взаимодействие, потому что для белорусского режиматакие учения всегда носят двуконтурный характер.

Первое – это именно наращивание силы, проецирование силы на регион и проверка боеготовности.

А во-вторых – они всегда учитывают аспект подавления внутренних беспорядков, как они говорят, подавления внутреннего недовольства внутри самой Беларуси. Для этого, в условиях отсутствия постоянной лояльности со стороны вооруженных сил и населения, Лукашенко вынужден постоянно проверять готовность своих кадров к выполнению таких задач.

Участники учений ОДКБ / Tg: Министерство обороны Республики Беларусь

А на той развитой, подготовленной для себя инфраструктуре территории Беларуси Путин не только теоретически, но и практически сможет развернуть большую группировку или задействовать активный военный резерв Беларуси в короткие сроки?

Так, они сейчас готовят инфраструктуру и логистику, унифицируют перевозки по железным дорогам. Мы знаем, что сейчас, например, по какой-то причине наблюдается нехватка железнодорожных платформ для перевозки крупногабаритной техники.

Существует определенная резервация, и мы знаем, что они усилили систему управления белорусской железной дорогой, учитывая опыт 2022 года, когда белорусские граждане блокировали на нескольких участках движение эшелонов.

Сейчас у них есть возможности для быстрого переброса сил и средств с территории России вглубь Беларуси. Сами мобилизационные возможности Беларуси оцениваются в 200 тысяч человек.

И там предусмотрены разные сроки развертывания сил специальных операций. Это буквально от нескольких дней до четырех дней. Дольше всего развертываются силы территориальной обороны. У них срок составляет около 30–40 дней. И в принципе за месяц–полтора Лукашенко может мобилизовать значительную группировку.

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Как Минск перенимает опыт войны России против Украины

А насколько во время этих учений ОДКБ используется опыт российско-украинской войны? Что вам известно? В каком контексте? Это как раз новые дронные технологии, маневренные бои?

Да, безусловно, белорусская сторона очень внимательно следит за военным опытом. Более того, в российские войска, участвующие в так называемой "СВО", интегрированы тысячи белорусов.

Некоторые не совсем по своей воле, а просто получили командировку от специальных органов Республики Беларусь. Они ведут мониторинг, набираются опыта, и этот опыт затем реализуется в вооруженных силах Беларуси.

Например, после начала полномасштабной войны мы фиксировали, что на технике появляются так называемые "мангалы". Они учитывают опыт применения беспилотных систем в боевых условиях. Они учитывают опыт радиоэлектронной борьбы и какую-то часть разведывательной и логистической поддержки они, как и раньше, постоянно оказывают российской группировке.

А вот сейчас Москва может использовать подобные учения для того, чтобы удерживать наши силы на северном направлении?

Да, безусловно, они это сейчас используют. Например, со стороны Беларуси там на ротационной основе находятся около тысячи военнослужащих. Они постоянно сменяются из разных частей, в основном силы специальных операций.

Россияне, что мы знаем, сейчас наносят, например, удары с севера, и вдоль белорусско-украинской границы продолжается пролет их дронов. Часть из них заходит и на западную часть Украины.

Есть карта, которая на основе открытых источников показывает зону покрытия ретрансляторов, установленных на территории Беларуси. И эта зона покрывает значительную часть территории Украины и способствует нанесению ударов.

А ретрансляторы сейчас работают?

Я исхожу из сообщений украинских источников пограничной службы Украины, которые говорят о том, что да, ретрансляторы работают.

Что задумали Минск и Москва?

А как сейчас выглядит распределение полномочий между Минском и Москвой в военных вопросах? Лукашенко еще хоть на что-то влияет в таких указах?

Безусловно, после 24 февраля 2022 года можно констатировать, что Беларусь утратила военный суверенитет. Мы знаем, что Лукашенко на себя натягивал некую роль клоуна, что он там уже ни на что не влияет, и российские войска возвращались домой и решили пройти через Украину.

Но если серьезно, то есть информация, что в 2022 году существовало совместное оперативное руководство. Российские военные присутствовали в генеральном штабе Республики Беларусь.

Они координировали свои действия задолго до этого февральского нападения, а подготовительные мероприятия велись не менее полугода до февраля 2022 года.

Александр Лукашенко заявляет о готовности сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией, связывая экономические контакты с возможностью избежать войны. Чем на самом деле обусловлены такие сигналы из Минска и пытается ли Лукашенко ослабить изоляцию и закрепить за собой роль гаранта региональной безопасности?

Да, он, как обычно, раскачивает качели между Западом и Востоком, пытается маневрировать, но у него это в последнее время плохо получается.

Все понимают, что у него крайне ограниченные возможности выйти из этой ситуации, в которую он сам себя загнал, а еще хуже – фактически загнал всю Беларусь под военный протекторат со стороны России.

Да, он, возможно, понимает, что для него будут негативные последствия в случае разрастания кризиса, но сделать практически он уже ничего не может.

Как не позволить Лукашенко добиваться ослабления санкций в обмен на обещания, при этом продолжая создавать угрозы для соседних стран? Какие меры – от ужесточения санкций до укрепления границ и противодействия миграционному давлению – могут оказаться эффективными?

Фактически Беларусь имеет 2300 километров общей границы с Украиной и странами НАТО, и она создает проблему для всех стран нашего региона.

Соответственно, нужно совместно реагировать на эту угрозу, нужно координировать действия, нужен оперативный обмен информацией, чтобы парировать эти провокации.

Мы сейчас видим, что они начинают действовать все более активно. Они активировали свою спящую агентуру, используют одноразовых агентов для создания напряженности в странах Евросоюза. И мы видим ряд признаков того, что эти атаки мигрантов будут усиливаться.

К сожалению, по моим сведениям, я вижу сообщения о том, что диверсионные группы, причем одетые в форму, периодически пытаются прорваться и в Черниговскую область, и не только. Это тоже какой-то тест или подготовка к чему-то большему сейчас? Что вам известно?

Фактически они сейчас усилили давление на страны Евросоюза. Напомню, что атака мигрантов продолжается уже несколько лет.

Периодически это принимало очень серьезные формы, как, например, прорыв в сторону Польши, когда в одной точке собралось около 800 мигрантов. Там погиб и военнослужащий со стороны Польши, пограничник.

Но на прошлой неделе произошел инцидент на латвийской границе, где вооруженная группа проникла с территории Беларуси, уничтожила несколько камер, и все это сопровождалось информационной операцией прикрытия. Фактически они провели классическую операцию под чужим флагом.

И, по нашей информации, там сейчас, например, на направлении в Латвию создана такая двойная граница, когда белорусская сторона отступила немного вглубь, соорудила второй так называемый забор, за которым находятся наши белорусские силовики.

А в нейтральную зону между этими двумя заборами они выпускают нелегалов нелегальных мигрантов, у которых сейчас в основном у всех есть российские визы. То есть это спланированная операция, их привозят с территории Ближнего Востока, Африки.

И в условиях осеннего леса эти люди просто физически не могут выжить там больше пары суток. Они вынуждены идти на прорыв. Назад в Беларусь их уже не пускают.

Возвращаясь к инциденту, который мы видели, латвийские власти заявляли об агрессивном сопровождении мигрантов вооруженными людьми с белорусской стороны с последующим повреждением пограничной инфраструктуры. А такие инциденты могут участиться в ближайшее время, как вы считаете?

Так, я уже сказал, что есть ряд признаков, указывающих на то, что они готовятся к более активным атакам, потому что, например, на латвийском направлении они сейчас начали рыть туннели. Это то, что они ранее делали на литовском направлении.

Вполне возможно, что это может быть использовано не только для переброски мигрантов, но и для дальнейших военных действий, если они примут такое решение.

И, как я уже сказал, они фактически перешли к таким агрессивным формам, как вторжение групп людей на территорию стран НАТО, а раньше такого не было.

Они пользуются тем, что в европейском законодательстве есть определенные нюансы. Например, я с удивлением узнал, что латвийские пограничники не могут применять в таких случаях огнестрельное оружие, и им требуется специальное разрешение. Сейчас они там в спешном порядке пытаются изменить свое национальное законодательство.

Вербовка агентов и участие белорусов в войне на стороне России

В Варшаве вы представили инициативу по противодействию вербовке белорусов российскими и белорусскими спецслужбами. Почему возникла необходимость в отдельном механизме противодействия, как меняются масштабы вербовки, какие методы используют спецслужбы и как можно защититься от этих угроз?

Так, фактически они работают с российским сегментом эмиграции, который есть в Европе, работают через мессенджеры, в основном через Telegram, через социальные сети, пользуются, как правило, либо не совсем юридически грамотными эмигрантами, либо теми, кто находится в затруднительном финансовом положении.

И там буквально за смешные суммы они могут вербовать так называемую "одноразовую агентуру", которая выполняет – либо добровольно, либо под шантажом – сначала мелкие задания, но если не попадается, переходят к более сложным.

И мы видим, что в эти ловушки попадают и наши сограждане, и другие беженцы, эмигранты из других стран бывшего СНГ.

А что чаще всего приводит человека к участию в войне на стороне России, если он не из России? Это деньги, убеждения, обман?

Здесь действует практически все, что вы перечислили. По идеологическим причинам уходит не более 10 %, например, из Беларуси.

В основном это трудовые мигранты из восточных областей Беларуси, которые и так постоянно работали в России, на различных стройках и т. п. И эта среда благоприятна для распространения слухов о легких деньгах в так называемой "СВО".

И, конечно, они всегда сопровождаются ложной информацией о том, что ты будешь служить водителем или обеспечивать логистику и т. п. Но правда в том, что 80 % из них сразу же попадают в штурмовики.

И, как правило, первый бой для них оказывается и последним. Ну а время выживания российского штурмовика уже в самом боевом столкновении составляет там пару десятков минут. Эту информацию, конечно, никто не доносит до потенциальных жертв.

Во время нашего предыдущего разговора 29 сентября мы обсуждали развитие военной логистики в районе Сувальского коридора, в частности железнодорожной и складской инфраструктуры. Что изменилось с тех пор, появились ли новые проблемы и насколько продвигается подготовка к быстрой переброске войск и техники в регион?

Мы просто наблюдаем тенденцию: они расширяют все это и создают новые логистические возможности для быстрого переброса войск.

Здесь нам главное – отслеживать ситуацию и понимать, что вся эта инфраструктура фактически будет использована россиянами в определенный момент. А этот момент, возможно, знает сейчас только один Путин, если он начнет новый региональный кризис.

Лукашенко в этом случае просто подчинится. Они будут выполнять то, что им будет предписываться из Москвы.

Мы тогда с вами говорили, что это подготовка инфраструктуры на Сувальском направлении к 2027 году. Ничего не изменилось?

Есть информация о том, что белорусский военно-промышленный комплекс, который в основном сейчас работает в интересах России, выходит на максимальный выпуск военной продукции именно в 2027 году.

Соответственно, ряд других признаков указывает на то, что они готовятся к кризису именно в 2027 году. Но мы сейчас не можем утверждать, что будет неизбежное вторжение или нападение, как они делали в 2022 году.

Потому что и война изменилась, и у них появились новые методы, например, множество различных дронов и крылатых ракет и т. д.

Поэтому необходимо вести мониторинг, странам Запада нужно укреплять уязвимые участки, в частности Сувальский коридор, поскольку в случае его перерезания фактически три балтийские страны окажутся в изоляции от остальной части блока НАТО, а они рассчитывают на то, что в этой изоляции остальная часть блока НАТО не сможет им помочь.

Существует ли риск, что Россия и Беларусь попытаются перерезать логистические маршруты, по которым страны НАТО перебрасывают помощь, чтобы сделать невозможным ее поступление в регион?

Вот что, например, делает Россия: она постоянно проверяет Европу на так называемые ограничения, и они расширяют эту "серую зону" дозволенного, балансируя на грани того, чтобы не дать повода для начала консультаций по поводу применения пятой статьи НАТО.

И в принципе Путин не собирается воевать со всем НАТО. Он собирается разломать эту Европу по частям.

Фактически, путем шантажа или подкупа они действуют именно так. Если, например, два дрона, залетевшие в Латвию, вызывают правительственный кризис и министр обороны уходит в отставку, почему бы им не действовать так дальше? И, например, попробовать запустить 20 дронов, а затем 200 дронов.

Белорусские добровольцы в Украине

Что касается формирования белорусской роты беспилотников. Вы говорили, что это возможное начало беспилотных войск новой белорусской армии, верно? Почему это направление становится приоритетным, исходя из нашего опыта?

Так, наши добровольцы находятся в Украине еще с 2014 года, но, наверное, впервые сейчас мы говорим о создании белорусского подразделения, которое будет работать на средних и дальних дистанциях.

Это для нас новая сфера, это новый опыт, потому что те ребята и девушки, которые до этого воевали в составе международного легиона, – это фактически пехота, военная легкая пехота.

Там наши ребята тоже работали с небольшими дронами тактического уровня, типа Mavic или FPV. Но вот эти дроны позволяют значительно расширить боевые возможности подразделения.

И мы говорим о том, что этот инновационный батальон беспилотных систем, в котором сейчас формируется белорусская рота. Надеюсь, что там все сложится хорошо и мы будем дальше расширяться.

А что меняет возможность белорусов занимать офицерские и сержантские должности? Насколько это важно для подготовки собственного командного состава?

Да, безусловно. Украинское законодательство уже позволяло назначать иностранцев на сержантские должности, но сейчас, как я понимаю, появилась возможность частичного замещения офицерских должностей, даже если человек не является офицером Вооруженных сил Украины.

Конечно, для всего этого необходимо пройти определенные курсы, тем более что работа предполагает использование сложных беспилотных комплексов, требующих качественной подготовки.

Дело в том, что у нас уже есть люди, приехавшие из Европы, которые проходили службу, например, в вооруженных силах Беларуси. И у нас есть даже офицеры из разных родов войск.

Кто-то даже из милиции, из внутренних войск пришел. Все-таки люди часть своей жизни посвятили армии, военной службе. Они понимают, что это такое. Им гораздо проще интегрироваться в Вооруженные силы Украины с таким опытом.

Какие основные проблемы сегодня остаются перед белорусскими добровольцами?

К сожалению, это в основном связано с документами и социальными вопросами. Правовой статус.

Все-таки я понимаю, что Украина находится в состоянии войны за независимость. И здесь с нашей стороны нет никаких серьезных претензий к украинской стороне, потому что мы понимаем, в каких тяжелых условиях действуют украинцы.

И, например, у нас сейчас очень сильно затягивается вопрос проверки наших людей, но в то же время, когда человек получает доступ к серьезным программам, к серьезному обучению, мы понимаем, что это необходимая процедура.

Конечно, хотелось бы, чтобы были изменены украинские законы, например, в отношении самой болезненной для нас темы – это когда погибшие ребята, их семьи не могут получать компенсацию, потому что они являются гражданами Беларуси.

И вот этот вопрос мы пока не можем решить с начала войны. Будем надеяться, что он будет решаться поэтапно.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.