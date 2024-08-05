Еще один штрих к портрету Путина: как глава Кремля встретил убийцу Красикова

Россия и Запад 1 августа провели масштабный обмен пленными. Страна-агрессор отпустила политзаключенных, а взамен получила своих шпионов и наемного убийцу Вадима Красикова.

Стоит заметить, что киллера Красикова лично с объятиями встретил Владимир Путин. Как рассказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, такое поведение лучше всего характеризует главу Кремля.

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Как Путин встретил Красикова

В Германии, где отбывал наказание киллер, не было единодушия по поводу его обмена. Известно, что Красиков был приговорен к пожизненному заключению за убийство чеченского командира. Немецкие следователи не были довольны таким решением.

Интересно, что Путин уже давно не совершал рабочих визитов. Более того, он даже не ездил на места трагедий, катаклизмов, хотя там его присутствие было важным. Однако он приехал к трапу самолета, чтобы встретить наемного убийцу.

Это многое говорит о Путине и его внутреннем мире. К тому же они поздоровались как товарищи, поэтому очевидно были хорошо знакомы. Но чего-то особенного в этом мало, потому что весь мир и так знает, что Путин убийца. Впрочем новые штрихи к его портрету добавились

– отметил Игорь Яковенко.