Объятия с убийцей: как Путин встречал киллера из ФСБ Красикова

Россия провела обмен заключенными с США и Германией в четверг, 1 августа. В частности, России удалось вернуть киллера из ФСБ Вадима Красикова.

На видео можно увидеть, как его встречал российский диктатор Владимир Путин. Заметим, что встречать своих шпионов пришла чуть ли не вся кремлевская элита.

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Как Путин встречал возвращенных из плена шпионов и киллеров

Путин вечером 1 августа прибыл в московский аэропорт Внуково, где приземлился самолет с гражданами России, которые были освобождены во время большого обмена с США и Германией.

В частности, России удалось вернуть Вадима Красикова, которого признали виновным в убийстве чеченского командира в Берлине 23 августа 2019 года.

Тогда немецкий суд установил, что киллер действовал по заказу Москвы. Красиков был приговорен к пожизненному заключению.

Как Путин встретил Красикова и других: смотрите видео

Впрочем, как мы можем увидеть на видео Путину это никак не мешает обниматься с убийцей. Заметим, что убийц и шпионов в России встречали с красной дорожкой.