Воин ВСУ две недели прожил в одном блиндаже с оккупантом, – The Guardian

34-летний украинский военный Вадим Летунов из Одессы выжил после тяжелых боев и двухнедельного пребывания в одном блиндаже с врагом.

Удивительную историю спасения защитника рассказывает The Guardian.

Смотрите также Нет, они на фронте не варят борщ․ Истории 4 женщин, которые разрушают самые распространенные стереотипы о службе в ВСУ

Как Вадим Летунов попал в российский блиндаж?

В конце февраля позицию Летунова уничтожила вражеская противотанковая мина, которую сбросил дрон "Молния". Его товарищ погиб, а сам Вадим вылез на поверхность. Под действием адреналина и в одних носках мужчина начал бежать в поисках собратьев.

Он бежал и заметил укрепленную позицию среди деревьев. На входе висело одеяло. Защитник начал кричать, считая, что пришел к своим. Впрочем, когда он зашел в блиндаж, то увидел мужчину в форме, который целился на него из автомата. Вадим рассказал ему, что воюет в такой-то бригаде, и что его позиция уничтожена.

Незнакомец пригласил украинского воина внутрь. По акценту Вадим понял, что он – россиянин. Тогда защитник обратился к врагу со словами: "Ты же не один из нас, да? Пожалуйста, не убивай меня".

Российский солдат Никита приказал Летунову зайти в маленькое подземное помещение, сказав: "Ты безоружен. Я тебя не убью". Он показал украинцу крест, сделанный из двух деревянных досок, с надписью "сохрани и защити".

Оккупант пообещал отпустить украинца на следующее утро, но не сдержал слово. Поэтому Летунов ждал пули в любой момент.

Как солдату ВСУ удалось выжить в блиндаже с врагом?

Следующие две недели украинский воин провел с россиянином в одном блиндаже.

Защитник понял, что его единственный шанс выжить – манипулировать врагом. Никита, как он выяснил, был наркоманом и мелким преступником, которого выпустили из тюрьмы в обмен на участие в войне против Украины. Однажды Никита сбежал с фронта, но его нашли и снова отправили на передовую.

У россиянина часто резко менялось настроение.

Он становился маньяком, подносил мне пистолет ко лбу и говорил: "Я тебя сейчас убью". Я начинал молиться... потом наступает тишина. Я слышу, как он откладывает пистолет. Он просто передумал за секунду,

– вспоминает Летунов.

Украинский военный решил притворяться глупым. "Я видел, что Никита немного тупой, но я создал впечатление, что глупый я. Я мог убежать, но не сделал этого, чтобы он больше мне доверял", – рассказал защитник.

По словам Летунова, он "начал терять рассудок", когда один из его пальцев почернел от гангрены. Тогда он попросил Никиту застрелить его на улице, чтобы тело нашли и вернули семье. Россиянин разозлился и отказался. Он боялся выходить, потому что знал, что это опасно.

Летунова считали погибшим

Между тем 118-я бригада, в которой служил Летунов, считала, что он, вероятнее всего, погиб. Командир сказал его матери Марии, что "на 95% уверен", что ее сын не вернется.

Жена Летунова Олеся продолжала верить, что он жив. Она не прекращала присылать ему сообщения в Telegram.

Как Вадиму удалось спастись?

В тайнике Никита давал пленному один квадратик шоколада в день и колпачок воды. Россиянин постоянно жаловался на тяжелые условия: нехватку еды и то, что они вынуждены собирать дождевую воду и "пить собственную мочу". Он 5 раз предлагал сдаться в плен украинцу, а тот отвечал, что "не надо".

Однажды у солдат закончилась вода, и они вышли на ее поиски. Вдруг над ними появился украинский дрон. Тогда Вадим повесил возле дерева знак, на нем был его позывной – Картман – и номер бригады.

Сначала их обоих приняли за россиян и отправили второй дрон для удара. Однако, к счастью, беспилотник разбился. В конце концов, командир бригады проверил соцсети Летунова и понял, что и истощенная фигура – это их пропавший товарищ. Через полчаса появился еще один дрон. Он сбросил рацию.

По рации Летунов рассказал о Никите и намекнул на то, что сам он является пленным, и его жизнь зависит от настроения россиянина. Впоследствии им сбросили еду и воду.

Тем временем российский дрон доставил мину-ловушку – бревно со взрывчаткой внутри. Никите приказали отнести ее в лес. До последнего момента Летунов не был уверен, действительно ли Никита сдастся, или взорвет их обоих.

Однажды в пятницу туман накрыл их позицию, и вдруг появилась украинская бронемашина. Оба мужчины запрыгнули внутрь.

Ранее Никита даже предлагал захватить украинскую машину и поехать обратно к своей базе. Но в конце концов он спокойно сдался и уничтожил свой телефон. Когда они прибыли в штаб бригады, Летунова встретили объятиями. Все были поражены его возвращением.

Вадим сказал старшему офицеру, что пообещал россиянину хорошее отношение. Никите дали кофе с большим количеством сгущенки и шестью ложками сахара. Через два часа его забрала СБУ. Вероятно, его обменяют на украинских военнопленных.

Летунов потерял палец на ноге и сейчас ходит на костылях, проходит реабилитацию после воссоединения с семьей в Одессе.

Воин сказал, что ему невероятно повезло выжить.

Это чудо. Шанс один на миллион, как мне говорят. Я был пленником. Но в конце я вышел оттуда вместе с пленным – наоборот. Это редкость,

– замечает Вадим.

Сколько российских оккупантов в плену у Украины

Сейчас в украинском плену находится рекордное с начала полномасштабной войны количество российских военных – речь идет о тысячах людей.

Как сообщает проект "Хочу жить", несмотря на договоренности об обменах, Россия отказывается от формата "всех на всех" и соглашается только на частичные обмены.

Там объясняют, что Кремль сознательно не хочет возвращать своих военных, зато продолжает удерживать украинских пленных. При этом освобожденные россияне обычно снова попадают на фронт, тогда как в Украине плен является основанием для завершения службы.

В феврале Владимир Зеленский рассказывал, что Украина удерживает в плену более 4 тысяч россиян.