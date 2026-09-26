Политик-беглец получил сербский паспорт по ускоренной процедуре. Об этом сообщила балканская служба "Радио Свобода".

Что известно о новом гражданстве олигарха?

Решение о предоставлении гражданства Новинскому подписал премьер-министр Сербии Джуро Мацут. Правительство страны сослалось на закон, согласно которому иностранец может стать гражданином Сербии по ускоренной процедуре, если это представляет "интерес" для государства.

Белград не ответил на вопрос "Радио Свобода" о том, в чем заключались интересы Сербии в этом решении. Министерство внутренних дел страны также не дало комментариев.

СМИ отмечает, что с начала полномасштабного вторжения сотни граждан России получили сербские паспорта. Многие из них близки к режиму Владимира Путина.

Кто такой Вадим Новинский?

Вадим Новинский – украинский пророссийский политик, олигарх, протодиакон и куратор УПЦ МП. Он был депутатом Верховной Рады Украины 7–9 созывов от антиукраинской "Партии регионов" и ОПЗЖ.

В 2022 году он сложил полномочия и сбежал за границу. По данным СМИ, Украина выдала ордер по подозрению в государственной измене с квалификацией, что он является "куратором Русской православной церкви в Украине".

С тех пор пророссийский деятель проживает в Хорватии, где приобрел недвижимость площадью более 1400 квадратных метров. В 2026 году он дал интервью немецкому Compact.TV, в котором озвучил кремлевские нарративы.

Самое важное условие безопасности Украины – это дружеские отношения с Россией. Все остальное – чепуха. Если у Украины будут добрососедские, дружеские и стратегические отношения с Россией, у нас всегда будет безопасность,

– заявлял тогда Новинский.

Украинская служба "Радио Свобода" выяснила, что компания экс-депутата и его брата в ТО Крыма работает на российских военных и поддерживает агрессию против Украины.