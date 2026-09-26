Політик-втікач отримав сербський паспорт за прискореною процедурою. Про це повідомила балканська служба "Радіо Свобода".

Що відомо про нове громадянство олігарха?

Рішення щодо громадянства Новинському підписав прем'єр-міністр Сербії Джуро Мацут. Уряд країни послався на закон, згідно з яким, іноземець може стати громадянином Сербії за прискореною процедурою, якщо це становить "інтерес" для держави.

Белград не відповідав на запитання "Радіо Свобода" у чому були інтереси Сербії у цьому рішенні. Міністерство внутрішніх справ країни також не дало коментар.

ЗМІ зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення сотні громадян Росії отримали сербські паспорти. Чимало з них є близькими до режиму Володимира Путіна.

Хто такий Вадим Новинський?

Вадим Новинський – український проросійський політик, олігарх, протодиякон і куратор УПЦ МП. Він був депутатом Верховної Ради України 7 - 9 скликань від антиукраїнських "Партії регіонів" та ОПЗЖ.

У 2022 році він склав повноваження та втік за кордон. За даними ЗМІ, Україна видала ордер за підозрою у державній зраді з кваліфікацією, що він є "куратором Російської православної церкви в Україні".

З того часу проросійський діяч мешкає у Хорватії, де придбав нерухомість площею понад 1400 квадратних метрів. У 2026 році він дав інтерв'ю німецькому Compact.TV, у якому озвучив кремлівські наративи.

Найважливіша умова безпеки України – це дружні відносини з Росією. Все інше – нісенітниця. Якщо в України будуть добросусідські, дружні та стратегічні відносини з Росією, у нас завжди буде безпека,

– заявляв тоді Новинський.

Українська служба "Радіо Свобода" з'ясувала, що компанія ексдепутата та його брата у ТО Криму працює на російських військових та підтримує агресію проти України.