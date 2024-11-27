Россия пытается парализовать все: в ГУР объяснили, как не поддаваться на провокации врага

Кремль снова применяет информационные манипуляции для дестабилизации ситуации в Украине. В ГУР назвали основные направления российской пропаганды.

Об этом рассказывает заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий в интервью Новости.LIVE, сообщает 24 Канал. По его словам, Россия продолжает использовать информационно-психологические атаки как инструмент давления на украинцев.

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Заместитель главы Главного управления разведки объясняет, что такие действия направлены на то, чтобы парализовать города и дестабилизировать жизнь людей. По его словам, так россиянам удается парализовать работу в крупных городах. В частности, от общественного транспорта до учебного заведения.

Вадим Скибицкий также порекомендовал украинцам не поддаваться панике и трезво оценивать угрозу.

Не паниковать. Трезво оценивать ситуацию. Понимать, где МиГ-31, а где БПЛА, который только что взлетел с крымского полуострова, а где ракета, которая долетает до вашего города в течение 5 минут. Четкое понимание и использование тех методов сохранения жизни, которые, к сожалению, мы уже умеем применять,

– добавил заместитель главы ГУР.

К слову, заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украине нужно более мощное оружие для эффективного уничтожения производства "Шахедов".

Он также рассказал, что ГУР использует некинетические методы, такие как санкции и киберудары, чтобы поразить российские производственные мощности.