До последнего вздоха был верен Украине: в Донецкой области погиб полицейский Вадим Тернопольский

В Донецкой области погиб боец стрелкового батальона полиции из Хмельницкой области Вадим Тернопольский. Он погиб во время выполнения боевого задания на Покровском направлении

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, информирует 24 Канал.

Что известно о Вадиме Тернопольском?

Полицейский погиб 29 декабря прошлого года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении в результате удара вражеского FPV-дрона по минометной позиции.

Он до последнего вздоха оставался верным Присяге, Украине и своему долгу – защищать людей и государство,

– подчеркнули в полиции.

Вадим посвятил службе в органах внутренних дел почти 25 лет. Всего за 2 дня до гибели Вадим вместе с собратьями в окопах встретил свое 45-летие.

"Он был не только профессиональным и ответственным правоохранителем, но и мужественным воином, надежным побратимом, человеком чести и большого сердца. Вадима знали как искреннего, принципиального и преданного делу коллегу, который всегда был готов поддержать, подставить плечо и взять на себя ответственность в самые сложные моменты", – вспоминают в полиции.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!

Их жизни забрала Россия