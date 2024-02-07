Скрывает машины Tesla и имения под Киевом: руководитель ЦСК ВСУ не задекларировал большинство имущества

Журналисты "Громадське" провели расследование в отношении руководителя Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины Вадима Высочина. Официально у подчиненного Минобороны чиновника нет ни имения, ни автопарка. Впрочем, тщательно скрываемое имущество Высочина все же удалось найти.

Как указано в декларации руководителя, у мужчины была только одна служебная квартира и автомобиль. Никаких членов семьи чиновника в реестре указано не было.

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Что на самом деле находится в собственности Высочина

Несмотря на вышеупомянутую информацию, у чиновника есть гражданская жена и взрослый сын. Они же имеют два имения под Киевом и несколько автомобилей.

У жены полковника Леси Леськив, которая тоже работает в ЦСК ВСУ и тоже подает декларации, есть дом площадью 260 квадратных метров в селе Петрушки под Киевом. Говорится, что он расположен в коттеджном городке "Петрушки Вандерленд".

Имение Леси Леськив / Фото "Громадське"

Известно, что имение находится в собственности женщины еще с 2012 года. Тогда она приобрела его за 930 тысяч гривен. По крайней мере именно такая сумма указана в декларации.

Еще один дом рядом площадью 340 квадратных метров принадлежит взрослому сыну Вадима Высочина – Павлу.

Дом Павла Высочина / Фото "Громадське"

Этот особняк куплен вместе с земельным участком в 2021 году. Если проанализировать соцсети Павла, то можно сделать вывод, что он в этом доме не живет. Вероятно, он живет в другом семейном доме, который записан на его маму Лесю Леськив.

Дом, записанный на самого Павла, сейчас ремонтируется. Поэтому, вероятнее всего, вся семья сейчас живет вместе в доме, который находится в собственности женщины.

То есть в течение всего этого времени они пользовались одним и тем же движимым и недвижимым имуществом, которое так и не задекларировали как общее, поскольку брак не зарегистрирован официально, а общий сын уже взрослый.

Как отреагировал чиновник

По словам Высочина, он живет вместе с Леськив, однако не всегда. Он пообещал подать декларацию относительно общего имущества, и действительно это сделал.

Высочин гарантировал, что укажет все имущество, которым пользуется его семья. Впрочем, внес он информацию далеко не обо всем.

Он указал лишь факт существования жены и наличия у нее автомобиля. Не задекларировал чиновник даже дом, в котором сам сейчас живет и который принадлежит Лесе Леськив. В то же время сына в декларацию Вадим Высочин вообще не внес.

В частности, возле дома, где живет семья полковника, был найден автомобиль Tesla Model S 2016 года выпуска, которая записана на сына руководителя ЦСК ВСУ Павла Высочина.

Интересно то, что именно этим транспортом отец и сын вместе ехали в ЦСК ВСУ. Кроме того, сам Вадим Высочин подтвердил, что его сын проживает с ним в одном доме.

А что ему, самому жить? Пусть с нами. Да и чего с нами? Леськив нет на месте, в разъездах постоянно, она работает тренером сборной. Так мы с ним вдвоем,

– заявил Высочин.

Кроме этой машины, у сына полковника есть BMW I3 2017 и Volkswagen Polo 2019. Кроме того, в собственности Леси Леськив находится Mercedes-Benz GLE 250 2017 года выпуска.

У самого руководителя ЦСК ВСУ, есть еще две машины. Говорится, что это Tesla Model Y 2021 года выпуска, а также Audi A3 2015-го.

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