В Генштабе отреагировали на слухи о переводе Сухаревского

В медиа писали, что полковника Вадима Сухаревского могут уволить с должности командующего Сил беспилотных систем и назначить командиром одного из новых армейских корпусов. В Генштабе прокомментировали информацию в СМИ.

В Генштабе признали, что кандидатуру Сухаревского рассматривали на руководящую должность в новых армейских корпусах, передает 24 Канал.

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Что известно

Так, в руководящий состав новых армейских корпусов рассматривались различные кандидатуры командиров со значительным боевым опытом, в частности, и кандидатура полковника Вадима Сухаревского.

Впрочем, в Генштабе подчеркнули, что информация, распространенная некоторыми медиа, о якобы перемещении Вадима Сухаревского на другую должность в ВСУ не соответствует действительности.

По состоянию на это время полковник Сухаревский продолжает выполнять определенные ему задачи в должности командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины,

– отметили в Генштабе.

Напомним, что 10 июня 2024 года полковник и Герой Украины Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Сухаревский был одним из первых украинских военных, вступивших в бой с россиянами и их местными сторонниками-сепаратистами в Донбассе. Полковник известен своим отношением к подчиненным и инновациям в военной технике, в частности, в развитии применения гражданских дронов в боевых операциях.

К слову, в конце февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина переходит от временных органов управления войсками к постоянной корпусной системе из-за ее большей эффективности.