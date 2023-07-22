Не станут жить в лагерях, – политтехнолог предположил план "Вагнера" в Беларуси

Террористы так называемой "частной военной компании "Вагнера" продолжают прибывать в Беларусь. Дальше могут быть три варианта развития событий.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, вероятнее всего, ЧВК "Вагнера" будет находиться в Беларуси только некоторое время. Их вообще там может разместиться не более 10 тысяч человек.

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Что дальше будут делать вагнеровцы

Как отметил Шейтельман, символично, что вблизи вагнеровского лагеря разместили белорусский "омон". Это ясно показывает, как на самом деле Лукашенко относится к этой группировке. Он не доверяет вагнеровцам, потому и разместил вблизи собственных силовиков.

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Скорее всего, размещение вагнеровцев в Беларуси – это временная история. Далее могут быть три варианта развития событий.

Это краткая история, которая должна закончиться через несколько месяцев. Или вагнеровцы снова поедут на войну против Украины. Или они сконцентрируются на Африке, что маловероятно. Либо Пригожин попытается совершить очередной переворот – либо в Минске, либо снова пойдет на Москву,

– заметил Шейтельман.

Вагнеровцы в Беларуси: коротко