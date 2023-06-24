"Вагнер" готовится захватить склады с ядерным оружием, – "Атеш"
Источник:Атеш
ЧВК "Вагнер" ведет бои уже в Воронежской области. Передовые отряды боевиков Пригожина вышли к окрестностям Борисоглебска, где размещается склад с ядерным оружием.
Этот склад известен также как "375 объект "С" 12-го управления Минобороны России. Об этом сообщил агент военного партизанского движения "Атеш" в рядах "Вагнера".
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Защитить склад почти невозможно
И вагнеровцы, вероятно, добьются успеха в попытке захватить склад с ядерным оружием. Ведь своими силами, находящимися на месте, вооруженные силы России его защитить не смогут – возле склада находится очень мало сил и средств.
Чтобы отразить вероятную атаку ЧВК "Вагнера", военным страны-террористки необходимо значительное количество танков, артиллерии и моторизованной профессиональной пехоты. Нужна, как отметили в "Атеше", как минимум бригада.
А поскольку сейчас нет свободных войск, единственный способ получить подкрепление — снять оперативные резервы с фронта,
– подчеркнули партизаны.
По мнению военного партизанского движения, бои за воронежский ядерный склад, вероятно, приведут к усилению эскалации боевых действий между вагнеровцами и Минобороны России.
Пригожин уже подмял Ростов
Стоит отметить, что бои продолжаются не только возле Воронежа, но и в Ростове-на-Дону. Утром субботы лидер ЧВК "Вагнера" заявил, что там уже захватили военные объекты и аэродром. В частности, в сети сообщают, что захвачены:
- штаб Южного военного округа;
- одно из отделений полиции;
- главный комитет МВД в Ростове;
- здание ФСБ;
- администрация города.
При этом Пригожин заявил, что "боевые самолеты могут спокойно вылетать и выполнять боевые задачи" по украинцам. Его беспокоит только то, чтобы они не наносили удары по самим вагнеровцам.
Также в Ростове, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, Пригожин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и заместителем начальника Генштаба России Владимиром Алексеевым. Во время встречи лидер наемников обвинил военное руководство болот в том, что оно открыло огонь по вагнеровцам, а также в стрельбе по мирным жителям России.
По его словам, пока министр обороны Шойгу и начальник российского генштаба Герасимов не приедут на встречу, город будет заблокирован ЧВК "Вагнера".