Это еще не переворот: для чего на самом деле Пригожин начал мятеж

Евгений Пригожин так упорно просил у минобороны боеприпасы и оружие, что в конце концов их получил. Но есть один нюанс. После удара русских войск по тыловым базам вагнеровцев Пригожин объявил о начале гражданской войны в России. Его намерения носят прежде всего личностный характер.

Об этом 24 Каналу рассказал Дмитрий Гудков – российский оппозиционный политик. По его словам, еще рано называть события в России переворотом. Однако не исключено, что вскоре мятеж Пригожина может перерасти и в переворот.

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"Переворот – это когда что-то перевернется. Пока это бунт. При чем это не постановление, а действительно отчаянная попытка Пригожина выжить. В условиях, когда он потерял поддержку Путина и нажил себе кучу врагов", – объяснил Гудков.

Пригожин пытается спастись

Евгений Пригожин понял, что если он не начнет что-то делать и предпринимать решительные действия, то просто исчезнет. Еще вчера он словесно атаковал Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Но уже сегодня, после обращение Владимира Путина понял, что воевать (не только на словах, вероятно) придется и с самим диктатором.

Путин считает его врагом №1, потому что это личное предательство. Теперь у Пригожина нет выхода: либо господин (дойти до Москвы и там все изменить), либо пропал. Но здесь прогнозы давать сложно. По моему мнению, все закончится не в его пользу,

– отметил политик.

Не только, что Пригожин действительно может расшатать ситуацию. Однако очевидно, что силы его недостаточны, чтобы взять власть. Следует, впрочем, заметить, что главарь ЧВК "Вагнера" – только первый, кто сейчас пошел на такие действия. Но будет он не последним, появятся и другие.

"Этот бунт в любом случае – большой удар и трещина в фундаменте российской государственности. Это удар по Путину, который сильно потерял из-за переставшего контролировать ситуацию внутри страны", – отметил Гудков.

Да, уже Воронеж и Ростов захватили вооруженные боевики "Вагнера". Ни армия, ни спецслужбы в этих регионах даже не пытались противостоять. Внезапно куда-то скрылись губернаторы. Пропаганда – и та затихла.

Дмитрий Гудков о бунте Пригожина в России: смотреть видео

Даже неудача Пригожина не будет концом

Теперь слабость Владимира Путина и его режима четко продемонстрирована по всему миру. Любое ослабление режима дает шанс на политические перемены.

"Даже если бунт Пригожина подавят – проблемы это не решит. Будет огромное количество недовольных. Многие увидят, что так можно и будут ждать более удобного момента. Более того, это может спровоцировать протесты, спецслужбам сейчас не до этого", – подчеркнул оппозиционер.

Что интересно, неизвестно, готовы ли российские спецслужбы к противостоянию с Пригожиным и его боевиками. Им более привычно иметь дело с невооруженным населением на условных протестах.

Кто может курировать Пригожиным

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Проект Путина вышел из-под контроля и встал против него самого. Еще задолго до начала полномасштабного вторжения российский диктатор и, возможно, часть администрация президента курировала Евгением Пригожиным.

Он был нужен, по символическому стечению обстоятельств, чтобы ослабить силовиков и армию. Потому что для Путина наибольший риск оказался в ближайшем окружении.

Думаю, Пригожин долго пытался поговорить с Путиным, но в какой-то момент понял, что контакт окончательно разорван. А первые ракеты прилетели в его штаб дали понимание, что от него хотят избавиться,

– заметил Гудков.

Бунт для Пригожина стал вопросом выживания. Поэтому сейчас, вероятнее всего, он действует по собственному желанию. Но не только, что его позиция начнет симпатизировать и другим. В частности, среди российской элиты есть те, кого больше не устраивает положение дел по тем или иным причинам.

Вооруженный мятеж в России: коротко