ЧВК "Вагнера" начало процесс передача техники в министерство обороны России. Часть боевиков подпишет контракт, чего категорически не допускал Пригожин. Будущее ни у вагнеровцев, ни у их вожака далеко не будет светлым. Если оно собственно будет. Об этом 24 Каналау сообщил израильский журналист Цви Зильбер.
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"Вагнера" разоружают
Евгений Пригожин вечером 24 июня объявил о завершении мятежа и сообщил, что вроде бы и не собирался захватывать Москву и свергать власть. Тогда он объяснил, что ПИК "Вагнера" хотели расформировать, а этого он не хотел, поэтому, в частности, и пошел на такой шаг.
Символично, что Пригожин не просто не смог защитить Вагнер или удовлетворить свои интересы, а получил ровно противоположные результаты. Часть вагнеровцев поедет в Беларусь, часть подпишет контракт по минобороны.
Я думаю, что все предприятия Пригожина закроются в ближайшее время. Даже пригожинские "тролли" где-то исчезли из интернета. Хотя пресс-служба Пригожина до сих пор работает и даже центры мобилизации в НПК возобновили свою работу,
– отметил Цви Зильбер.
Кроме того, 27 июня появилась информация о том, что ЧВК "Вагнера" передает тяжелую военной техники минобороны России. Фактически начался процесс их разоружения.
Цви Зильбер о судьбе Пригожина и его наемников: смотреть видео
Будущее Пригожина и "Вагнера" в Беларуси
Александр Лукашенко очень удачно использует ситуацию в России в свою пользу. В частности, сообщают, что 8 тысяч вагнеровцев могут разместить в Беларуси. Сам же белорусский диктатор заявил, что наемники Пригожина передадут ему свой боевой опыт.
"Не думаю, что Путин отпустит 8 тысяч вагнеровцев в Беларусь. 8 тысяч боевиков - и Пригожин легко захватит Минск, став царем Белоруссии. Думаю, сделать это будет несложно", – заметил журналист.
Сомнительно, что Пригожину позволят как-нибудь развернуться в Беларуси. Даже если Александр Лукашенко захочет создать собственно НДС, поручив процесс Пригожину, – у него на это просто не хватит денег.
"Вагнер" стоил России примерно 3-4 миллиарда долларов ежегодно.
Но даже если будет такая ЧВК "Вагнера" "для бедных", то кому они нужны? Какие функции они будут выполнять? Да и с кого их набирать – белорусы гораздо мирнее, чем россияне,
– подчеркнул Цви Зильбер.
Хотя белорусский режим полностью подконтролен Путину, Пригожин будет стараться бежать куда-нибудь в Африку. Хотя и там у него не будет никаких гарантий выживания.
Поэтому вероятным вариантом для бывшего "повара Путина" является дальнейшая жизнь в Беларуси фактически взаперти. Если его, конечно, не ликвидируют.
"Убежище" для Пригожина в Беларуси: что известно
- После внезапного исчезновения вечером 24 июня появилась информация, что Евгений Пригожин может быть в Беларуси. Спутниковые фото показали, что его самолеты приземлились на аэродроме Мачулищи. Однако неизвестно, действительно ли там был Пригожин и где он сейчас находится.
- Тем временем вагнеровца неподалеку от Минска выделили воинскую часть. Еще недавно она была заброшена, однако сейчас там начали ремонтные работы. Официально о приезде боевиков в Беларусь не сообщалось, но местные уже замечают их в Могилевской области.
- Владимир Зеленский и Анджей Дуда прокомментировали возможно размещение вагнеровцев в Беларуси. По словам президента Польши, хотя их там, вероятно, будет немного, однако всегда есть потенциальная опасность.