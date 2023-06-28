ПВК "Вагнера" розпочало процес передання техніки до міністерства оборони Росії. Частина бойовиків таки підпише контракт, чого категорично не допускав Пригожин. Майбутнє ані у вагнерівців, ані в їхнього ватажка далеко не буде світлим. Якщо воно, власне, буде. Про це 24 Каналу повідомив ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

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"Вагнера" роззброюють

Євгеній Пригожин увечері 24 червня оголосив про завершення заколоту та повідомив, що начебто і не збирався захоплювати Москву та скидати владу. Тоді він пояснив, що ПВК "Вагнера" хотіли розформувати, а цього він не хотів, тому зокрема й пішов на такий крок.

Символічно, що Пригожин не просто не зміг захистити "Вагнер" чи задовольнити свої інтереси, а отримав рівно протилежні результати. Частина вагнерівців поїде до Білорусі, частина – підпише контракт з міноборони.

Я думаю, що всі підприємства Пригожина закриються найближчим часом. Навіть пригожинські "тролі" десь зникли з інтернету. Хоча пресслужба Пригожина досі працює і навіть центри мобілізації в ПВК відновили свою роботу,

– зазначив Цві Зільбер.

Крім того, 27 червня з'явилась інформація про те, що ПВК "Вагнера" передає важку військову техніку міноборони Росії. Фактично почався процес їхнього роззброєння.

Зверніть увагу! Євгеній Пригожин створив "тролів з Ольгіна" ("фабрика тролів"). Причетність до так званого "Агентства інтернет-досліджень" він визнав 2023 року.

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Майбутнє Пригожина та "Вагнера" в Білорусі

Олександр Лукашенко дуже вдало використовує ситуацію в Росії на свою користь. Зокрема, повідомляють, що 8 тисяч вагнерівців можуть розмістити в Білорусі. А сам білоруський диктатор заявив, що найманці Пригожина передадуть йому свій бойовий досвід.

"Не думаю, що Путін відпустить 8 тисяч вагнерівців в Білорусь. 8 тисяч бойовиків – і Пригожин легко захопить Мінськ, ставши царем Білорусі. Думаю, зробити це буде нескладно", – зауважив журналіст.

Сумнівно. що Пригожину дозволять якось розвернутись в Білорусі. Навіть якщо Олександр Лукашенко захоче створити власне ПВК, доручивши процес Пригожину, – у нього на це просто не вистачить грошей.

"Вагнер" коштував Росії приблизно 3 – 4 мільярди доларів щорічно.

Та навіть якщо буде така ПВК "Вагнера" "для бідних", то кому вони потрібні? Які функції вони виконуватимуть? Та й з кого їх набирати – білоруси набагато більш мирні, ніж росіяни,

– наголосив Цві Зільбер.

Хоч білоруський режим повністю підконтрольний Путіну, Пригожин старатиметься втекти кудись в Африку. Хоч і там у нього не буде жодних гарантій на виживання.

Тому ймовірним варіантом для колишнього "кухаря Путіна" є подальше життя в Білорусі фактично під замком. Якщо його, звісно, не ліквідують.

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