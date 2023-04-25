Азамат Улдаров был задержан в Саратовской области. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России задержали вагнеровца, рассказавшего правду

Как рассказал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, Улдарова задержали сотрудники МВД и доставили в районное управление Следственного комитета.

На входе в здание Следственного комитета мужчины, представившиеся наемниками ЧВК "Вагнера", несколько раз ударили по лицу Улдарова и пообещали убить.

Осечкин отметил, что Gulagu.net направил к задержанному вагнеровцу адвоката.



В России задержали Азамата Улдарова / Скриншот с видео

Что этому предшествовало