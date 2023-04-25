Азамата Улдарова затримали у Саратовській області. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії затримали вагнерівця, який розповів правду

Як розповів засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін, Улдарова затримали співробітники МВС та доправили його до районного управління Слідчого комітету.

На вході в будівлю Слідчого комітету чоловіки, які представилися найманцями ПВК "Вагнера", кілька разів ударили Улдарова по обличчю та пообіцяли вбити.

Осєчкін зазначив, що Gulagu.net направив до затриманого вагнерівця адвоката.



У Росії затримали Азамата Улдарова / Скриншот з відео

Що цьому передувало