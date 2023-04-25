Азамата Улдарова затримали у Саратовській області. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Важливо Розстріли цивільних та катування: розслідувачі оприлюднили докази злочинів Пригожина і його ПВК
У Росії затримали вагнерівця, який розповів правду
Як розповів засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін, Улдарова затримали співробітники МВС та доправили його до районного управління Слідчого комітету.
На вході в будівлю Слідчого комітету чоловіки, які представилися найманцями ПВК "Вагнера", кілька разів ударили Улдарова по обличчю та пообіцяли вбити.
Осєчкін зазначив, що Gulagu.net направив до затриманого вагнерівця адвоката.
У Росії затримали Азамата Улдарова / Скриншот з відео
Що цьому передувало
- Раніше ексзасуджений Азамат Улдаров, який входив до ПВК "Вагнера", розповів, що він особисто відвіз 18 українських дітей у Краснодар та Саратов, де поховав їх.
- Як стало відомо, Пригожин особисто давав накази про масові вбивства мирних жителів України. Тому вагнерівці проводили "зачистки" житлових будинків на захопленій території з убивством всіх, зокрема, дітей.
- Вагнерівець Улдаров також розповів про моторошні подробиці розстрілу українських дітей і підлітків. Ймовірно, наймолодшій дитині було лише 5 років.
- Серед полонених українців Пригожин залишав тільки дівчат, які були снайперками, командирів взводів та командирів напрямків. Зі 100 осіб він міг залишити лише 3, а решту ліквідували "у нуль".
- Ексзасуджений Олексій Савічев розповів, що тих вагнерівців, які відмовлялися виконувати наказ, катували свої ж люди. Найманців зв’язували навпіл та віддавали ФСБшникам, після цього їх ніхто не бачив.
- У лютого 2023 році вагнерівцям дали наказ у Бахмуті розстріляти мирних мешканців, яким від 15 та більше років. Розстрілювати наказували одразу і без слів. Тоді загарбники вбили близько 20 підлітків, яким було лише по 15 – 17 років.
- За словами загарбника Савічева, одного разу був наказ "зачистити будинок". Окупантам було все одно, хто був у будівлі. Шансів вижити у тих, хто там був, не було зовсім.
- До речі, розслідувачі опублікували більше даних вагнерівців, які брали учать в інтерв'ю. Зокрема, про Улдарова.