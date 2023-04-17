У мережі оприлюднили інформацію про вагнерівців, які зізналися у своїх злочинах щодо цивільного населення, передає 24 Канал.
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Що відомо про військових злочинців
У мережі зазначають, що наразі мало інформації про цих вагнерівців. Щодо першого військового ПВК "Вагнера", його звати Азамат С. Улдаров. Він народився 7 грудня 1981 року.
Зазначається, що Улдаров був ув'язнений. Однак з 23 серпня 2022 з нього його помилували за наказом Путіна.
У мережі навіть оприлюднили номер злочинця – +79869857866. зазначають, що він був активний станом на 2019 рік. У соцмережах його сторінки не активні.
Вагнерівець, який зізнався у вчинках проти цивільних: дивіться фото
Другим злочинцем, який зізнався Gulagu.net у вбивстві мирних громадян, підлітків та дітей є Алєксєй Савічов. Він народився 30 вересня 1974 року, ймовірно з міста Острогозьк, Воронезької області.
Його випустили з в'язниці за указом Путіна з 2 вересня 2022 року. Номер злочинця – +79805572285.
Шокуючі зізнання вагнерівців / Фото з мережі
Що відомо про злочинця / Фото з мережі
Що відомо про матеріал Gulagu.net
- Екскомандири підрозділів ПВК "Вагнера" розповіли журналістам, що Євген Пригожин особисто віддавав злочинні накази про розстріли та вбивства. Також він схвалював терористичні методи та жорстокість.
- Ексзасуджений Азамат Улдаров, який входив до ПВК "Вагнера", розповів, що він особисто відвіз 18 українських дітей у Краснодар та Саратов, де поховав їх. За словами окупанта, він вбивав дітей за наказом "зверху" та свого командира, зокрема Пригожина.
- Серед полонених українців Пригожин залишав тільки дівчат, які були снайперками, командирів взводів та командирів напрямків. Зі 100 осіб він міг залишити лише 3, а решту ліквідували "у нуль".