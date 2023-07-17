По данным одного из телеграм-каналов, флаг висит на пограничном переходе "Звонки – Понятовка". Собственно, подняли его тогда, когда КПП проходили колонны из ЧВК "Вагнера".

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Вагнеровцы отправились в лагерь

В пабликах говорят, что подняли флаг со стороны России на КПП вблизи села Дубовичка. Обратили внимание, что этот переход выводит на трассу Р43. Именно ею наемники Пригожина ехали в палаточный городок в Цели.

Обратите внимание! В колонне было не менее 60 легковых, а также грузовых автомобилей. У них были номерные знаки квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР". Фиксировали как пикапы, так и большие фуры, а также не менее 3 автобусов для перевозки людей.

Кремль не просто так решил перебросить вагнеровцев в Беларусь. Уже угрожают, что наемников используют в попытке взять Сувалкский коридор.

Вагнеровцы в Беларуси имеют задачу

Это отметили в российской госдуме. Там говорят, что наемники ЧВК "Вагнера" должны взять Сувалкский коридор. Соответствующее мнение озвучил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, ЧВК "Вагнера" отправили в Беларусь "не только и не столько" для того, чтобы белорусские вооруженные силы проходили учения.

Есть такой Сувалкский коридор... И вот этот Сувалкский коридор в случае чего нам очень нужен... Речь идет о том, что готовый ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы,

– подчеркнул депутат.

В Думе угрожают захватить Сувалкский коридор: смотрите видео

Что такое Сувалкский коридор Это территория вокруг Сувалок, Августова и Сейна. В то же время она объединяет территорию стран Балтии с Польшей и другими странами НАТО. Она также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Пропагандисты из России не просто так вспоминают этот коридор. Его стремятся захватить, чтобы объединить Калининградскую область и Беларусь. Таким образом враг планирует "отрезать" Литву, Эстонию и Латвию от НАТО.