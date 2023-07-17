За даними одного з телеграм-каналів, прапор висить на прикордонному переході "Дзвінчатка – Понятівка". Власне, підняли його тоді, коли КПП проходили колони з ПВК "Вагнера".

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Вагнерівці рушили до табору

У пабліках кажуть, що підняли прапор з боку Росії на КПП поблизу села Дубовичка. Звернули увагу на те, що цей перехід виводить на трасу Р43. Саме нею найманці Пригожина їхали до наметового містечка у Цілі.

Зверніть увагу! У колоні було щонайменше 60 легкових, а також вантажних автомобілів. У них були номерні знаки квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР". Фіксували як пікапи, так і великі фури, а також щонайменше 3 автобуси для перевезення людей.

Кремль не просто так вирішив перекинути вагнерівців до Білорусі. Вже погрожують, що найманців використають у спробі взяти Сувалкський коридор.

Вагнерівці у Білорусі мають завдання

На цьому наголосили у російській держдумі. Там кажуть, що найманці ПВК "Вагнера" повинні взяти Сувалкський коридор. Відповідну думку озвучив глава комітету з оборони Андрєй Картаполов.

За його словами, ПВК "Вагнера" відправили до Білорусі "не лише й не стільки" для того, щоб білоруські збройні сили проходили навчання.

Є такий Сувалкський коридор... І ось цей Сувалкський коридор у разі чого нам дуже потрібний... Йдеться про те, що готовий ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години,

– наголосив депутат.

У Думі погрожують захопити Сувалкський коридор: дивіться відео

Що таке Сувалкський коридор Це територія навколо Сувалок, Августова та Сейна. Вона водночас з'єднує територію країн Балтії з Польщею та рештою країн НАТО. Також вона відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.

Пропагандисти з Росії не просто так згадують цей коридор. Його прагнуть захопити, щоб поєднати Калінінградську область та Білорусі. Таким чином ворог планує "відрізати" Литву, Естонію та Латвію від НАТО.