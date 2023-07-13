ЧВК "Вагнера" снова "идет на Москву": наемники Пригожина передислоцируют полевые лагеря

Наемники ЧВК "Вагнера" после неудачного мятежа, вероятно, передислоцируют полевые лагеря. Вагнеровцы якобы едут в направлении Москвы.

Российские телеграм-каналы публикуют видео передвижения колонны автомобилей по трассе М4 в сторону Москвы, пишет 24 Канал. Колонна якобы вагнеровцев едет в сопровождении полиции.

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Вагнеровцы могут направляться в Беларусь

Длинная колонна двигается по трассе без тяжелой техники. В колонне якобы есть автобусы с белорусскими номерами. Это может свидетельствовать, что они направляются в Беларусь, как раньше и заявлялось.

Вероятно движущаяся в направлении Москвы колонна вагнеровцев: смотрите видео

Также во вражеских телеграм-каналах пишут, что вагнеровцы выезжают из своих "тыловых лагерей" в России и оккупированной Луганской области.

В минобороны России заявили о разоружении ЧВК "Вагнера"

Накануне в российском минобороны заявили о разоружении ЧВК "Вагнера". Наемники якобы передали свое тяжелое вооружение министерству обороны России.

Речь идет о 2 тысячах единиц техники и вооружения, среди которых: сотни танков, РСЗО, "Град", "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое оружие, а также более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения.

В российском минобороны говорят, что десятки единиц техники ни разу не применялись в бою.

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