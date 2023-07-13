ЧВК "Вагнера" снова "идет на Москву": наемники Пригожина передислоцируют полевые лагеря
Наемники ЧВК "Вагнера" после неудачного мятежа, вероятно, передислоцируют полевые лагеря. Вагнеровцы якобы едут в направлении Москвы.
Российские телеграм-каналы публикуют видео передвижения колонны автомобилей по трассе М4 в сторону Москвы, пишет 24 Канал. Колонна якобы вагнеровцев едет в сопровождении полиции.
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Вагнеровцы могут направляться в Беларусь
Длинная колонна двигается по трассе без тяжелой техники. В колонне якобы есть автобусы с белорусскими номерами. Это может свидетельствовать, что они направляются в Беларусь, как раньше и заявлялось.
Вероятно движущаяся в направлении Москвы колонна вагнеровцев: смотрите видео
Также во вражеских телеграм-каналах пишут, что вагнеровцы выезжают из своих "тыловых лагерей" в России и оккупированной Луганской области.
В минобороны России заявили о разоружении ЧВК "Вагнера"
Накануне в российском минобороны заявили о разоружении ЧВК "Вагнера". Наемники якобы передали свое тяжелое вооружение министерству обороны России.
Речь идет о 2 тысячах единиц техники и вооружения, среди которых: сотни танков, РСЗО, "Град", "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое оружие, а также более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения.
В российском минобороны говорят, что десятки единиц техники ни разу не применялись в бою.
Что известно о вагнеровцах в Беларуси после мятежа Пригожина
- 23 июня глава вагнеровцев Евгений Пригожин анонсировал "марш справедливости", ведь, по его словам, войска минобороны России атаковали его наемников.
- Так называемый бунт вагнеровцев длился около суток и наемникам удалось взять под свой контроль несколько регионов. В ответ Путин отдал приказ ликвидировать мятежников.
- "Марш справедливости" закончился тем, что Пригожин приказал остановить бунт якобы после того, как провел переговоры с Александром Лукашенко.
- Оказалось, что после мятежа Пригожин и командиры ЧВК "Вагнера" якобы встретились с Путиным, который до этого хотел их ликвидировать После этого вагнеровцев якобы должны передислоцировать в Беларусь.