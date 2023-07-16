Колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь: Ступак сказал, есть ли угроза для Украины

Колонна наемников ЧВК "Вагнера" уже в Беларуси. Однако там недостаточно боевиков, поэтому угрозы для Украины нет. Вагнеровцы могут только предпринимать попытки истощать оборону Украины небольшими диверсионными группами.

Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что, кроме вагнеровцев, в полевом лагере в селе Цель будет также размещена белорусская терроборона.

К теме Большая колонна ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь, – "Гаюн"

"Я рассматриваю единственный вариант угрозы для Украины с территории Беларуси: они будут пытаться небольшими диверсионными группами, 10 – 15 человек, постоянно истощать нашу оборону: то там появились, постреляли, то там, например, подожгли патрульную машину", – предположил он.

В Беларуси не стало больше техники

Ступак отметил, что в Беларуси не стало больше техники после прибытия ЧВК "Вагнера". У наемников Евгения Пригожина забрали технику при выезде из России.

Эксперт Украинского института будущего возмутили слова белорусских военных, что они будут перенимать опыт вагнеровцев. Зэки получили свой военный опыт, убивая украинцев.

Они говорят: "Мы учимся у вагнеровцев. Они показывают нам свой опыт". Но этот опыт вагнеровцы получили, убивая украинцев. То есть белорусы сейчас учатся опыту, который получили вагнеровцы, убивая нас. Меня это очень возмутило,

– сказал он.

Ступак об угрозе для Украины: смотрите видео

Мотивы Лукашенко

Экс-сотрудник СБУ предположил, какую пользу Лукашенко может получить от пребывания вагнеровцев в Беларуси:

Когда Пригожин двигался на Москву, Лукашенко сыграл в миротворца и показал Путину, что не просто так просит российские деньги, а может решать какие-то вопросы;

Для Беларуси он показал, что он "бацька";

Инструкторская работа вагнеровцев для белорусских военных.

"Также в тот же день объявили, что Пригожин движется на Москву, а "мы скоро будем в Минске". Это триггернуло Лукашенко. Ему необходима его гвардия, которая будет защищать его", – добавил Ступак.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно