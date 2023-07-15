Хорошо знаем их координаты: военный обозреватель оценил опасность от вагнеровцев в Беларуси
Боевики ЧВК "Вагнера" якобы начали тренировать так называемую белорусскую "терроборону". Тем временем Госпогранслужба сообщает, что россияне вывели почти все свои войска с территории Беларуси. Но это сделали потому, что оккупантам критически не хватает ресурса в зоне боевых действий.
Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что россиян, выведенных из Беларуси, сразу отправляют на временно оккупированные территории Украины.
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Какая опасность от ЧВК "Вагнера"
Вагнеровцы могут научить белорусов тому, как устанавливать "рекорд" по количеству погибших за час. Фактически ПВК "Вагнера" может действовать в гибридном формате, а также как диверсионно-террористическая группировка.
Если они готовят такой состав группы диверсионно-террористический, то в этом есть соответствующая опасность. В частности, для Украины именно со стороны Беларуси и вагнеровцев как диверсионно-террористических групп,
– подчеркнул Коваленко.
Наемники могут задействовать свой функционал на границе между Беларусью и Украиной. Однако, украинское государство имеет высокий уровень контрдиверсионной борьбы. Это касается, в частности, и Госпогранслужбы, и подразделений на Северном плацдарме.
Сейчас сама граница с Беларусью, считает военно-политический обозреватель, пожалуй, еще никогда не была столь защищена как сейчас. Но вообще угроза оттуда – исключительно террористически-диверсионного формата.
"Если действительно это будет какая-нибудь угроза такого уровня, мы хорошо знаем координаты их (вагнеровцев – 24 Канал) лагеря", – добавил Александр Коваленко.
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Есть ли угроза наступления из Беларуси
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с учетом данных разведки и принятых мер, угрозы вторжения из Беларуси нет.
- В то же время Украина делает северную границу непроходимой. Для этого создают инженерные заграждения. В частности, роют противотанковые рвы и устанавливают минные поля.
- По словам заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка, несмотря на то, что повторное наступление оккупантов на Север маловероятно, в "больной голове" врага могут быть разные варианты.