Большая колонна ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь, – "Гаюн"

В Беларуси заметили большую колонну вагнеровцев. Ночью они приехали со стороны России и сопровождали их белорусские ГАИ.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "днр" и "лнр". Скорее всего, это колонна ЧВК "Вагнера".

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В Беларусь приехала новая колонна вагнеровцев

"Гаюн" пишет, что совокупность факторов говорит о том, что ночью из России на территорию Беларуси в районе Кричева въехала колонна ЧВК "Вагнера".

Далее они прошли через Рогачев в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна с вагнеровцами движется в палаточный лагерь в селе Цель.

По нашим данным, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, большие фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ РБ,

– говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдатели показали ориентировочный маршрут колонны вагнеровцев.



Движение колонны ЧВК "Вагнера" в Беларуси / "Беларускі Гаюн"

Сколько вагнеровцев может быть в Беларуси